特首访中亚｜哈萨克考察签订MOU成果丰 《The Standard》与当地合作共同创作内容 增行政人员交流

特首李家超率团出访中亚，今日（2日）进行第二日行程。李家超透露，这次在哈萨克的访问取得多项成果，包括达成43份备忘录及合作协议，涵盖包括经贸、投资、金融服务等多个范围。

其中，星岛新闻集团旗下的《The Standard》（《英文虎报》），与哈萨克的Freedom Horizons签署备忘录，实现共同创作内容、行政人员专访、联合研究、活动及数码宣传等，强化双方交流。根据备忘录介绍，对 Freedom Horizons而言，此合作伙伴关系能直接提升其在香港投资者及商界领袖中的知名度， 将其领导层及顾问能力定位为具区域影响力。对《The Standard》而言，则可确保独家接触这家中亚重要机构，创造差异化内容、行政人员交流机会及活动契机，从而巩固读者群及市场。

在备忘录签署仪式上，李家超与旭日国际集团副主席暨星岛新闻集团主席蔡加赞、Freedom Horizons董事Kairat Kelimbetov、哈蕯克副总理H.E Serik Zhumangarin等人上台合照。

此外，香港报业公会主席谭卫儿、新闻行政人员协会主席张秀云与JSC Khabar Agency签署备忘录，加强香港与哈萨克斯坦在新闻及传媒领域的合作。

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部分重点合作备忘录

1. 签署方：中国国际金融股份有限公司（中金公司）与哈萨克主权财富基金（SK）

目的及好处：提升香港作为连接中国内地与国际资本的仲介枢纽地位，深化与哈萨克主权财富基金的战略合作伙伴关系。利用香港的金融专业知识、市场连通性以及门户地位，推动哈萨克国有企业（SOE）及重点国家产业的长期发展和私有化进程。

具体内容：中金公司为SK旗下投资组合公司，提供中国市场进入策略咨询，并组织针对特定主题的活动；为SK旗下投资组合公司提供资本结构优化策略咨询，包括但不限于在哈境内及/或国际市场进行IPO、SPO、股份配售、债务及其他融资工具；为SK及其投资组合公司提供融资策略咨询，包括债券发行及其他资本市场解决方案。

2. 签署方：中国国际金融股份有限公司与阿斯坦纳国际金融中心管理局（AIFC）

目的及好处：依托中哈两国良好双边关系，以及「一带一路」倡议与哈萨克发展战略的对接，发挥香港作为国际金融中心的优势，提升中哈金融连通性，促进跨境资本流动。共同推广香港与AIFC两大金融枢纽的优势，增强双边资本流动性，将香港打造为中亚领先金融中心的重要合作伙伴。

具体内容：中金公司协助中国和哈萨克投资者通过路演、投资者大会及其他活动，识别和评估对方市场的投资机会；利用双方网路，向合格机构和专业投资者推介AIFC生态系统、哈萨克市场以 及中国资本市场的相关机会；中金公司与 AIFC 共同推广各自金融枢纽优势，促进双边资本流动。

此举加强香港连接资本与项目的能力，并推动金融监管互作性、市场连通性及生态系统共同发展。通过联合活动和投资者相互联动，扩大香港金融生态系统的影响力，巩固香港作为中国与中亚双向资本和投资流动核心枢纽的地位。

3. 签署方：中国国际金融股份有限公司与阿斯塔纳航空（Air Astana）

目的及好处：将香港定位为中亚领先航空集团优先选择的国际金融中心和门户，以获取中国、亚洲及国际市场的资本；提升并强化香港作为全球领先航空枢纽的品牌形象。

具体内容：协助 Air Astana 探索股权资本市场机会，重点在中国内地和香港特别行政区市场；协助探索债务资本市场机会，包括境内及国际市场的债券发行及其他融资解决方案；支援 Air Astana 组织非交易路演，并促进与中国、亚洲及国际机构和战略投资者的接触；支持 Air Astana 开展投资者教育活动，尤其针对亚洲投资者；提供战略财务咨询支援，包括资本结构优化及一般公司金融事务。

4. 签署方：中国国际金融股份有限公司与Freedom Holding

目的及好处：利用香港的资本市场专业知识及其作为全球融资中心的地位，吸引更多多元化发行人进入市场；展示香港金融枢纽的吸引力。通过为Freedom提供资本结构优化及潜在融资交易咨询，强化香港作为国际金融机构战略规划、跨境募资和上市活动的顾问及执行中心的重要地位。

具体内容：为 Freedom 提供资本结构优化策略咨询，包括但不限于境内及/或国际市场的 IPO、并购、债务及其他融资工具；讨论潜在资本市场或融资交易，包括债券发行或其他资本市场解决方案。

5. 签署方：易达资本（ewpartner）与DASCO Capital

目的及好处：建立并发展综合性资产管理平台；共同探索并组建专注于重点工业与科技领域的投资基金；挖掘并评估哈萨克共和国及更广泛中亚地区的高潜力投资机遇；整合ewpartners的全球投资专业能力与 DASCO的本土战略洞察，共建哈萨克稳健金融平台。

具体内容：ewpartner将提供全球资本市场专业知识、通过其国际网路获取专案资源、基金架构设计经验以及跨境产业合作技术支持；DASCO将提供当地语系化战略与技术咨询，促进哈萨克境内的机构关系对接，协助适应当地监管与法律环境，并挖掘本土投资标的。

6. 签署方：易达资本与AIFC

目的及好处：易达资本与AIFC共同支持并助力华盛资本在哈萨克共和国展业及战略拓展；带动区域就业增长，持续夯实本地产业生态体系。

具体内容：依托各方资源与专业优势，支持华盛资本在哈萨克业务落地与规模化发展；依托成熟金融基础设施与优质监管环境，筑牢项目稳定运行根基；提供战略资源对接与合规咨询服务，完善区域金融产业生态；确保哈萨克专案全面对标国际最优实践标准，深度融入本土市场。

7. 签署方：易达资本与Samruk-Kazyna Invest LLP

目的及好处：在哈萨克打造血液净化产品区域制造中心，辐射中亚及欧亚；投资建设中亚地区第一座透析耗材生产工厂，创造本地就业机会及保证供应链安全。

具体内容：明确双方就 SMT 项目开展联合投资的合作框架；整合各方资源、专业能力及管道优势，助力 SMT 集团高效推进专案落地、运营与规模化发展，保障专案长期可持续运营与商业化成效。

8. 签署方：香港新闻行政人员协会/香港报业公会与JSC Khabar Agency

目的及好处：加强香港与哈萨克斯坦在新闻及传媒领域的相互合作；推动两地新闻从业人员专业交流，并促进准确及平衡的相互报道。

透过加强传媒合作，提升香港与哈萨克斯坦之间的相互理解；为香港及哈萨克斯坦新闻从业人员提供专业平台，交流经验及最佳实践；透过与中亚传媒机构建立联系，强化香港作为国际传媒枢纽的地位。

具体内容：分享新闻及传媒道德的最佳实践；共同推广关于对方地区的故事和准确叙述，以促进香港与哈萨克斯坦之间更好的相互理解；相互促进有关香港和哈萨克斯坦事务的准确及平衡报道；为新闻从业人员及传媒人员提供专业交流、考察访问、工作坊、研讨会、培 训课程及论坛；交换有关传媒发展、新闻自由及行业趋势的资讯。

9. 签署方：南华早报与阿斯坦纳国际金融中心（AIFC）

目的及好处：建立双方之间的战略合作伙伴关系，加强哈萨克、中国香港及中国内地之间的经济和商务联系；充分发挥双方在各自领域的领先优势，推动实现共同繁荣与高品质发展；加强经济互联互通，促进哈萨克与大中华地区在贸易、投资和资本流动方面的合作；搭建高端对话与思想交流的可信平台 ，促进哈萨克与中国商界领袖之间的深入沟通与务实合作。

AIFC将动员哈萨克商界领袖，向双方开放其覆盖多行业的企业网路，进一步提升哈萨克在全球舞台上的知名度和能见度；《南华早报》（SCMP）将充分发挥其新闻权威、会议策划与引领能力以及国际读者网路优势，突出哈萨克作为中亚战略合作伙伴的关键地位；通过 SCMP的国际媒体触达，为哈萨克企业提供持续的全球曝光与品牌建设机会。

双方承诺以平等伙伴的原则，共同推进具有区域重要性的合作倡议，在互利共赢的基础上，推动形成长期、稳定、可持续的合作关系。

具体内容：加强经济互联互通，将中国香港打造为哈萨克企业拓展全球市场的战略枢纽；支援中国内地及中国香港企业把握哈萨克充满活力的经济发展机遇，促进其在哈投资和业务布局；通过《南华早报》（ SCMP）的新闻报导、会议活动和社区平台，强化哈萨克领导层在国际舞台的声音与影响力。

共同塑造和传播彰显哈萨克在全球增长格局中重要作用的叙事和案例；共同打造包括“中国年会：中亚”等在内的旗舰对话平台，汇聚具有影响力的政商界领袖开展交流；探索在商务创新、可持续发展及包容性增长等领域开展联合项目和合作倡议。

10. 签署方：南华早报、戈壁创投、阿斯坦纳枢纽与汗腾格里创新中心

目的及好处：

建立战略合作伙伴关系，加强哈萨克、中国香港及中国内地之间的经济与商务联系；充分发挥双方在各自领域的领先优势，推动实现共同繁荣与高品质发展；加强经济互联互通，促进哈萨克与大中华地区在贸易、投资及资本流动方面的合作；构建高端、可信的对话平台，促进哈萨克与中国商界领袖之间的深入交流与思想互动。

提升可见度与思想领导力：通过系统性传播与国际报导，提升中亚、中国香港及中国创新生态、创业者、投资人和政策举措在区域及全球层面的知名度与影响力。尤其是依托 SCMP的国际媒体覆盖，为中亚初创企业打造长期、稳定的全球曝光管道。

生态联通：搭建中亚与中国初创企业社区之间的高信任度对话与协作平台。识别并联通高潜力初创企业、成长型企业、大型企业及相关机构，推动跨境产业 协同与资源整合。

市场准入与投资促进：为部分企业在中国、中国香港及哈萨克市场提供软著陆支援，包括商务拓展、合作伙伴对接和本地生态接入等。支持创业者更好对接投资人回馈与市场预期，拓展与亚洲重点风投网路及其他资本方的合作机会。

创新发展：通过联合倡议与合作项目，推动商业创新、可持续发展及包容性增长。探索跨境技术转移、成果转化及合作试点，为区域创新生态注入新的增长动能。

具体内容：

领导力与思想合作：搭建一个高端、可信的交流平台，促进中亚与中国创业者及初创企业社区之间的深入对话与务实合作。;放大中亚初创企业声音： 通过《南华早报》的内容报道、会议活动及社群平台，提升中亚初创企业的国际认知度与话语权。

活动与能见度：充分运用 SCMP全年活动矩阵，定期汇聚来自中亚的新兴创业领袖，打造持续的对话与展示舞台；长期国际曝光：借助SCMP的国际媒体触达能力，为中亚初创企业在区域及全球范围内建立中长期品牌曝光和形象塑造。

联合倡议：共同探索在商业创新、可持续发展及包容性增长等领域的合作项目和联合计划。

媒体、思想领导力与国际能见度：通过权威内容与国际传播，将中亚、中国香港及中国的创新生态、创业者、投资人及相关政策举措，更好地呈现给区域乃至全球的目标受众。

11. 签署方：大豆天地农业科技有限公司与哈萨克斯坦国家粮食集团

目的及好处：促进哈萨克境内特定地区的大豆种植面积（大豆天地公司品种）；利用香港的转口中心及物流中心战略地位，促进哈萨克小麦粉及农产品出口至东盟市场；巩固香港作为地区性转口贸易中心的地位；建立香港为一个地区性农业技术中心的地位。

具体内容：在哈萨克建立一个拥有年产 量 200万吨大豆的大豆种植产业链， 将有利中国整体大豆产业发展；建立哈萨克、香港 和东盟国家的在涵盖农产品贸易、供应链管理方面的长期合作关系。

12. 善水资本有限公司与自由控股公司（FHC）

目的及好处：建立战略合作框架，探索哈萨克斯坦及在整个中亚地区的共同投资机会；结合善水资本在投资及融资方面的能力，以及FHC 的投资银行、资产管理、资本市场专长、当地洞察及网络，寻求可再生能源、城市发展、基建及数据中心等的投资机会。

共同挖掘、评估及审视哈萨克斯坦及整个中亚地区的潜在项目；探索在项目发掘、可行性评估、投资评估、融资协调、持份者沟通、项目规划及实施支持方面的合作；透过引入国际资本及专业投资能力，支持哈萨克斯坦及中亚地区的可再生能源、城市发展、基建及数据中心等增长；透过连接香港资本与中亚高品质投资机会，加强香港作为跨境投资及融资枢纽的角色。

具体内容：共同挖掘、评估及审视哈萨克斯坦及整个中亚地区的潜在项目；探索在项目发掘、可行性评估、投资评估、融资

协调、持份者沟通、项目规划及实施支持方面的合作。

13. 《The Standard》与Freedom Horizons

目的及好处：

将 Freedom Horizons及其相关公司领导层定位为中亚金融、金融科技及投资领域的重要声音；深化香港与哈萨克斯坦的经济对话，推动跨境投资走廊，并建立可持续的思想领导力平台，惠及双方。

对 Freedom Horizons而言，此合作伙伴关系能直接提升其在香港投资者及商界领袖中的知名度，将其领导层及顾问能力定位为 具区域影响力；对《The Standard》而言，则可确保独家接触这家中亚重要机构，创造差异化内容、行政人员交流机会及活动契机，从而巩固读者群及市场。

具体内容：

涵盖共同创作内容、行政人员专访、联合研究、活动及数码宣传，以提升 Freedom Horizons及其相关公司，在香港商界受众中的知名度。

共同推进中亚金融走廊、金融科技、数码资产及可持续金融的发展。