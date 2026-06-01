特首中亚行︱吴杰庄指哈萨克能源成本低廉具AI算力优势 香港可助内地企业「出海」

特首李家超昨（31日）率团抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，展开中亚访问行程，选委界立法会议员吴杰庄亦有随团出访。他今早在商台节目表示，哈萨克阿斯塔纳国际金融中心实行普通法，与香港制度相近，合作空间庞大。他指出，中亚地区能源价格低廉，具备成为人工智能算力中心的条件。

探讨普通法制下合作机遇

吴杰庄透露，行程重点之一是考察阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。他指，哈萨克本身实行大陆法，但特别划出AIFC实行与香港相同的普通法制度。阿斯塔纳于1997年迁都并持续建设，与香港同样在1997年迎来重要发展里程碑，吸引了香港代表团的极大兴趣，正积极寻求合作机会。吴杰庄表示，在与当地人士接触时发现，虽然先前已有当地企业在内地和香港两地挂牌上市，且不少当地企业曾到访内地多个城市，但对香港的国际金融及资本市场认识仍未够深。

除了传统的上市融资、发债及法律品牌等专业服务合作，吴杰庄特别指出，哈萨克在人工智能及数字经济领域拥有独特优势。哈萨克天然气及矿产等天然资源非常丰富，能源价格极为低廉。在算力即能源的AI时代，当地具备成为人工智能算力中心的优良条件，且当地政府已为虚拟资产及数字资产挖矿制定了完善的牌照监管制度。

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香港专业服务助内地企业「出海」

吴杰庄分析，虽然香港在土地和电力等方面的营运成本较高，但香港拥有多家需要「出海」并进行全球布局的内地龙头企业。香港能为这些跨国公司提供重要的全球算力布置等高增值专业服务，协助其拓展至欧亚、东南亚及中东等市场。

他强调，现时倡导的「出海」模式与以往单纯赚取约一成利润的中介贸易思维不同。现时香港是以「主人翁」身份，将法律、会计、品牌包装等专业服务与内地企业结合，甚至成立合资公司共同出资投资项目。吴杰庄提到，有深圳科技龙头企业自1998年起已在当地扎根，若这类内地企业能与香港公司合作，将能引进更多国际资源，实现「一加一大于二」的效果。

代表团预计于6月3日转往乌兹别克访问，并于6月6日返回香港。乌兹别克人口约4,000万，人口结构非常年轻，平均年龄在30岁以下。虽然其经济发展程度略逊于哈萨克，但拥有丰富的轻工业、农业及矿产资源，其中金矿产量更位居世界前列。吴杰庄将中亚地区与粤港澳大湾区作比较，指出整个中亚的土地面积是大湾区的70倍，但两者人口总数相若，这意味着中亚在旅游及矿产等行业拥有非常广阔的发展空间。