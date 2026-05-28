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公务员加薪︱劳联促按薪酬指标加薪挽留人才 民建联：经济有隐忧 须审慎理财

政情
更新时间：12:51 2026-05-28 HKT
发布时间：12:51 2026-05-28 HKT

政府今日（28日）公布公务员薪酬趋势调查初步结果，高、中、低层公务员薪酬趋势净指标分别为4.12%、2.64%及1.17%。劳联主席、立法会议员林振升及劳联秘书长、立法会议员周小松表示，指标反映本港经济增长强劲，水平符合预期，促请政府参照净指标加薪。二人指，公务员薪酬调整具指标效应，且个别纪律争议应透过现有机制处理，不应影响整体调整，以维持士气及挽留人才。

经济增长强劲 劳联促按净指标加薪

二人表示，本港近期经济增长势头强劲，继去年全年实质本地生产总值录得3.5%增长后，今年首季更按年大升5.9%。加上去年每季的就业人士名义平均薪金指数均录得正增长，相关正面因素已充分反映于薪酬趋势指标中。他们亦认为，今年的净指标水平符合预期，在经济前景向好、公共财政状况改善，以及公务员去年遭遇冻薪的背景下，当局应参照净指标作加薪决定。

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林振升：薪酬调整落后 恐削弱挽留人才竞争力

林振升指出，在过去六个财政年度中，公务员曾三度面临冻薪，另有两次薪酬调整幅度低于净指标，仅有一年完全跟随指标调整。他强调，若公务员薪酬调整持续落后于私人市场，将削弱政府延揽与挽留优秀人才的竞争力，甚至打击团队士气。

他又指，公务员的薪酬调整具有广泛的指标效应，公营机构以至不少私营企业均会以此作重要参考，期望当局在参考调查结果时，一并考虑过去两年累积的通胀率等因素，并作出客观决定，在维持公务员薪酬竞争力的同时，亦为私人市场营造良好的加薪氛围。

宏福苑听证会揭示不同部门积弊，有意见认为政府决定公务员加薪时，应考虑社会观感。劳联指，薪酬调整机制旨在确保公务员与私营机构薪酬大致相若，以维持整体团队的稳定性，调整水平应建基于薪酬趋势净指标及生活费用变动等多项客观因素，若个别公务员表现欠佳或触犯纪律，当局可透过现行的工作表现管理及纪律机制处理，不应与整体团队的薪酬调整混为一谈。

周小松强调，绝大多数公务员表现优秀、克尽己任、尽忠职守，期望社会肯定他们的付出，政府亦能按机制合理提升其待遇。

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林琳：待经济稳步复苏后适时优化

公务员及资助机构员工事务委员会副主席、民建联林琳表示，政府敲定本年度方案时不应单凭短期市场气氛，亦必须综合考量本港经济状况、政府财政收支及物价变动等多项因素。她指虽然香港近期股市及楼市局部回暖，但外围环境错综复杂，经济基本面仍存有不少隐忧，因此政府不宜单凭短期市场气氛来制订加薪幅度，必须审慎拿捏并作出周全平衡。

她又指，虽然公务员近年经历冻薪及低幅加薪，但面对外围经济隐忧及庞大公共开支，当局必须审慎理财，期望待经济稳步复苏后，再适时优化薪酬安排。她提醒政府近年在房屋、基建、科创、医疗及民生福利等范畴投放庞大资源，经常开支与基本工程开支压力不容忽视，必须审慎把控库房财政状况。

林琳期望待本港经济稳步复苏、整体财政状况持续改善后，政府可在财政可负担的前提下，适时优化公务员薪酬安排，妥善平衡公务员团队福祉与社会整体利益。

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