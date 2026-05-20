私烟｜公共屋邨现「点心纸」 邵家辉指私烟及白牌烟市占率高 严重影响烟草税收

现时在公共屋邨出现俗称「点心纸」的未完税香烟传单相当普遍，民建联九龙东议员张培刚今日（20日）在立法会提出口头质询，询问衞生署控烟酒办公室的跨部门合作机制是否有效打击「点心纸」。自由党邵家辉引述业界调查显示香港私烟及「白牌烟」市占率高达六成，严重影响烟草税收，又质疑现时派发私烟传单的法庭判罚过轻，未能起阻吓作用，促请政府提出上诉。

医衞局指，由2021年至2024年4月，房屋署已对涉及私烟罪行的47个租户采取行动，包括扣分或终止租约。局方指，各部门共进行逾198次联合行动，控烟酒办亦就屋邨违例派发传单发出31张传票，最高定罪罚款为8,000元。

促加强阻吓力打击派「点心纸」行为

邵家辉引述业界数据指，有人员在全港十八区收集并点算五千个弃置烟盒，发现现时私烟及「白牌烟」的比例已高达百分之六十一，意味市面上每十包香烟中，便有六包属未完税香烟。针对在屋邨派发私烟传单「点心纸」的情况，邵家辉指出，2021年共发出31张传票，罚款最高仅为八千元，与最高五万元的罚款额相距甚远。他质疑法庭的判罚过低，并询问衞生署及政府会否就过轻的判罚提出上诉，借此加强阻吓力，遏止不法分子在屋邨派发私烟传单。

局方回应指，派发「点心纸」属于展示广告的一种，是当局考虑罚则的因素之一，而打击派发传单是为了从源头打击走私，因为整个私烟产业链背后，往往牵涉其他有组织的犯罪行为，因此法庭在定夺实际的罚款或判刑时，会根据整体犯罪行为的严重程度作出判决。

张培刚关注屋邨扣分制会否涵盖派发私烟传单行为，当局指，现有机制鼓励公众配合打击公屋内的非法行为。若居民成功举报并协助执法部门侦破案件，最终令房屋署收回涉事单位，举报人将可获发奖励金及感谢状。

记者：李健威

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