大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」

影响约17万名公务员的年度薪酬趋势调查结果即将出炉，虽然调查得出的「薪酬趋势净指标」，不直接反映最终加薪幅度，但也是政府研判的重要参考。据悉，薪酬趋势调查委员会工作已近尾声，有传今年高层公务员薪趋势指标逾4%，抛离中、低层公仆的数字，惹来反响。有政界中人预料，政府不太可能「跟足」净指标加薪，高层公务员相信要有一定「牺牲」。

公务员加薪 宏福苑聆讯添舆论压力

按惯例，政府每年收到薪酬趋势调查结果后，会征询职方意见，最后由行政长官会同行政会议拍板，当中考虑六大因素，包括香港经济状况、生活费用变动、政府财政状况、薪酬趋势净指标、职方要求和公务员士气。今年政府财政「转亏为盈」，《财政预算案》无再提前宣布冻薪，并按机制进行薪趋调查。

不过正如本栏早前提及，大埔宏福苑火灾聆讯揭示不同部门积弊，引起公众怒火，若公仆继续加薪，市民难免反弹。公务员事务局局长杨何蓓茵早前公开指，「市民观感」虽非六大因素之一，但可从「公务员士气」中反映，换言之大火聆讯引发大众对公仆的负面观感，也会纳入当局调薪的考量。

薪酬趋势净指标 传高层公务员逾4% 中层约2%

至于实际加幅，据悉薪酬趋势调查委员会工作已近尾声，短期内将公布薪酬趋势净指标，有传高层公务员加幅最多，超过4%，而中、低层公务员只有约2%水平。有政界人士认为，高层公仆净指标与中、低层相距甚远，或予人「肥上瘦下」之感，加上宏福苑事件、经济前景未明朗等因素，相信当局不会「照单全收」。

亦有熟悉政府想法人士指，若宏福苑大火报告已公开，政府快速回应推出改善措施、严惩失职人员，尚可纾缓一些舆论压力，但独立委员会需时9个月工作，即最终调查报告尚需几个月才出炉，在这个时间点讨论公务员加薪，必然要「硬食」社会风向影响，料最终加幅必定低于薪酬趋势净指标，特别是高层公务员。

事实上，政府过去亦多次强调，薪酬趋势净指标只是考虑因素之一，并非要「跟足」，例如2024年薪酬趋势净指标，高、中、低层分别为4.01%、4.32%及5.47%，最终政府决定划一加3%。

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行政会议成员、资深大律师汤家骅。资料图片

政圈料加幅「压低」 汤家骅：公众观感重要

薪酬趋势调查搜集各主要经济行业内，逾100间参与调查机构雇员的基本薪金和额外酬金的按年变动，一名商界高层直言，私人市场并非每个行业都「好景」，去年金融业当然赚得盘满钵满，但也有中小企「含著眼泪做生意」，认为若高级公务员加幅逾4%，最后也会被「压低」。

综合官场及政圈分析，今年公务员应可获得加薪，但幅度不高，现实上也不想因个别部门表现而影响全体公务员，有人就反问：「难道疲于奔命的一户一社工，不值得加薪？」；同时也要考虑人才流失、对私人市场薪资水平等影响。行会成员汤家骅则指，未曾听闻具体数字，但认同在公务员加薪议题上，公众观感很重要，「若要高层人员为大众著想，作一些牺牲并不为过」。

公务员加薪争议年年上演，民间质疑「凭什么」，工会关注「加多少」，但这从来不只是算术问题，背后牵涉更多政治考量，无论如何都难令所有人满意。

聂风