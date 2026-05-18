大棋盘︱前厅交流会事隔数月再办 「私聊」更胜正规化？

本届政府强调行政立法良性互动，首设「前厅交流会」和「行政长官互动交流答问会」，让议员及官员在重要政策议题增加互动，惟两者均已「休会」一段时间。其中前厅交流会曾频密举行，后来热度减退，又微调过交流形式，据闻下一次前厅交流会初步定于6月，事隔约4个月再次举行。

交流会一度成为议员「打卡点」

前厅交流会初期几乎每月一次，由司长或副司长率领官员，在立法会大会举行前与议员分组深入交流，上届议会共计进行19次。交流会一度成为议员「打卡点」，不过随时间过去，不少议员反映「叠声」严重、讨论欠聚焦，议员参与意欲渐减。去年经商讨后，决定改变形式，以两个事务委员会为单位，将交流会分成在前厅、宴会厅两个场地举行，由司局长与事务委员会主席带领讨论，议员发言时要「揸咪」。

资深议员：同僚可拿出「底气」 展现独有见解

这种模式好处是讨论更集中，就特定政策议题如房屋、劳工等深入交流，官员亦可以准确记录议员提出的建议，但正因为气氛「太正式」，无形中失却了部分拉近议员与官员距离的原意。

多名事务委员会正副主席不约而同表示，当政策讨论得较敏感和深入时，大多在非正式场合「咬耳仔」讨论，才可发挥效果，「如果官员想法只系初步，私聊就可以慢慢同你解释再讨论，但正式会议一定唔得」，认为目前交流会形式只是事务委员会的延伸。

今届立法会上任近半年，暂时只曾于2月初举行一次前厅交流会，由财爷陈茂波带队，至今未再进行。有议员估计近期政府与立法会正忙于准备香港「五年规划」内容有关。不过最新消息指，上周部分议员已收到邀请，讨论下一次前厅交流会讨论范围，料定于6月举行，较大机会由律政司官员带队。

有资深议员承认，现时交流会讨论形式正规化后，「咬耳仔」私聊机会减少，但作用仍存在，交流会可提供平台让议员官员搭建沟通渠道，但成效如何取决于议员造化，「讨论过程中，你能否展现对政策熟书程度，或有独特见解呢？」若议员有「底气」，亦可与司局长、常秘交换联络后，在其他场合再私下讨论。

亦有建制中人说，前厅本身是议员官员交流「摸底」的地方，以往也有「箍票」作用，但现时推行政策阻力已减少，部分措施甚至未充分咨询议会已推行，例如早前的医疗收费改革，令议员甚为不满。他认为不论前厅交流会或其他场合，当局应在政策酝酿阶段多听意见。

另一边厢，本届政府将行政长官答问会升级为「互动交流答问会」，由政府拟定宏观议题，除了议员可提问，特首亦会反问议员意见，至今举行5次。新议会年初上任后，特首李家超先后到立法会为议员监誓，以及在首次大会上就宏福苑火灾后续事宜发言，但议员尚未有机会向特区一把手提问。

政府近日忙于筹备首份五年规划，立法会亦密锣紧鼓收集意见，政圈预料当局6月中下旬推出公众咨询文件。有资深议员认为，特首即将外访中亚及筹备五年规划，短期内未必有时间「招呼」大家，相信待咨询文件出炉，再到立法会征集意见，或许更能提高公众对五年规划的关注度。

聂风