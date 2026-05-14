大棋盘︱拍邻居滋扰或「原告变被告」 保安「断正」欠现实 大律师教路两大部门会受理

公屋邻里关系是社区和谐重要一环，房屋局昨回复立法会质询透露，过去3年收到约500宗涉及在邻居门外作滋扰行为的个案，但明言住户不可在单位大门外公众地方安装闭路电视镜头，并对其他住户构成滋扰，倘滋扰持续兼证明属实，房署可终止租约及收回单位。政府表明无意设安装镜头申请机制，避免影响邻里关系。制度写得清清楚楚，但公众难免有疑问：若房署处理不到、自行装cam又可能「原告变被告」，问题该如何解决？

今次质询源于一宗司法覆核案，有横头磡邨住户投诉被邻居滋扰多年，并提供闭路电视录影片段，但房署不接纳以此为证，拒绝对涉事住户扣分。事主不满房署称必须由保安员「断正」才可扣分，入禀挑战。

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现行制度有利滋扰者 或变相「惩罚」受害人

屋邨扣分制自2003年实行以来，至今涵盖30项不当行为，住户两年内被扣满16分，会被终止租约。根据数字，过去5个年度每年平均有约一千多个租户因违反租约而须迁出，但当中未有细分多少户是因扣满分。文首提及的500宗「门外滋扰」可能只是冰山一角，若论个案总数，2023年至2025年房署共收到约1.9万宗涉及租户滋扰邻居的投诉，即平均每年约6,300宗。

不过，现行制度如何制止及惩治滋扰行为是一大疑问。据房署过去文件，违例者「最好是即场被发现、目击及认出，个案才成立并予扣分」，换言之若住户自行发现并报告，不能作为证据，最多是「知会」管理处提高警觉。

有房委会前委员分享，曾有租户长期针对一名邻居，被投诉后便「捕住」闭路电视，发现有保安员上楼即停止，离开后又继续滋扰，最终个案无法确立，受害人申请搬离，变相反过来「惩罚」被滋扰者。

房署禁止公屋租户自行在门外安装闭路电视。

陆伟雄：视乎滋扰行为性质 警方、食环可处理

现今科技发达，人人「一机在手」随时拍下罪证，经媒体及社交平台发酵后，往往成为执法部门调查的助力。为何偏偏管理公屋，却不能接纳住户提供的证据？提出质询的立法会议员梁文广指，房署要求当场逮获才可列为证据，背后考量很多，例如剪辑片段容易，或成为诬陷他人工具，流于「口同鼻拗」；但现实上，若居民不找方法摄录，难以记录不当行为。

他说按过往经验，当滋扰行为极严重，房署会直接介入，曾有个案怀疑有不良嗜好的男住户，长期被投诉晚上在楼梯敲击扶手，严重滋扰居民生活，最终房署安装镜头，证实行为属实并安排该人迁走。他理解房署规定出发点，但滋扰邻居的行为长期存在，若视而不见，对被滋扰人士并不公平。对于政府落闸拒设审批制度，他表明失望，认为需有机制合法合规处理问题。

大律师陆伟雄指，房署有自己的规管制度，但若滋扰涉及刑事，如刑毁、袭击等，无论安装镜头有否违反房署规例，市民一样可报警，片段会获信纳为呈堂证据。至于性质较次的行径，例如倒污秽物在邻居门口，则受《公众洁净及防止妨扰规例》规管，无论是否私人物业，只要在公用地方做相关行为就属违法，可报食环署。

所谓民生无小事，公屋「奇难杂症」向来多，但小小的邻里纠纷若不及时处理，便无法提升幸福感。若然因为各种规章程序窒碍市民求助，令问题未能妥善解决，万一酿成恶果，绝非社会乐见。

聂风