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AI｜毕业生职位空缺3年减逾六成 孙玉菡称求职「挑战多了」 否认人才计划抢饭碗

政情
更新时间：13:50 2026-05-13 HKT
发布时间：13:50 2026-05-13 HKT

人工智能正逐渐取代由初级员工负责的基础工作，经民联梁美芬今日（13日）在立法会提出口头质询，询问当局有否分析AI工具对就业岗位数量的影响为何。劳工及福利局局长孙玉菡承认，受人工智能普及影响，本地大学毕业生求职「挑战多了」。根据大学联校就业资料库，适合大学毕业生的全职职位空缺，已下跌至2025年约3.1万个。劳福局现正就AI对香港整体劳工市场进行分析，预计今年第四季公布结果。另外，有议员质疑情况与大量输入人才有关，孙玉菡强调本港劳动人口萎缩，适度引进人才有助「做大个饼」。

毕业生职位空缺3年跌近5万

孙玉菡指出，根据政府统计处进行的综合住户统计调查结果，在2025年，年龄介乎15至29岁，教育程度达学位课程或以上的就业人数，约为26.8万人，相较2024年约27万人，两者大致相若，人数不包括外佣。他续指，AI近年发展一日千里，不同研究均指出，AI等自动化技术，既能够替代部分现有职位，同时会创造新工作职位。

在本地高等教育毕业生的就业市场方面，孙玉菡指出AI普及正对初阶职位需求带来影响。根据大学联校就业资料库数据，适合大学毕业生的全职职位空缺，已由2022年约8万个，下跌至2025年约3.1万个。其中较易受自动化技术替代的初阶职位，如行政、资讯科技及编程相关岗位，空缺跌幅尤为显著，分别接近90%及80%。他又提到，全球有超过六成受访企业预期，未来三年会因引入AI而减少招聘初阶人员。

孙玉菡表示，政府非常重视相关情况，劳福局现正就AI对香港整体劳工市场，以至不同行业及职位的影响进行分析。相关分析结果将会纳入人力推算中期更新之内，预计今年第四季公布结果。同时，八所教资会资助大学在2025至2028三年期内，将开办超过30项新课程，涵盖人工智能、网络安全、数据科学等新兴范畴，以回应社会发展需要。各大专院校亦透过招聘讲座、求职工作坊及师友计划等，为毕业生提供事业规划支援。

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议员质疑人才计划加剧竞争 孙玉菡：引进人才助「做大个饼」

劳工界周小松表示，近年收到不少大学毕业生反映面临求职困难及起薪点偏低问题。他引述数据指，八大院校每年约有2.1万名毕业生，惟同期输入的各类人才每年超过7万人，自2022年起已累计接近20万人，质疑适合大学毕业生的初级职位空缺有所下降，是否与大量输入人才有关，建议政府应审视并优化各类人才计划的审批门槛，例如将配额集中在人力需求较大的行业或专业，以避免对本地毕业生构成直接竞争。

孙玉菡承认，现时毕业生求职「相对挑战多了」，但强调问题应从大环境分析。他指出，本港整体劳动人口高峰已过，劳动人口自2018年见顶后持续萎缩，近三年已有约20万人离开劳动市场，即使引进人才也补不完劳动人口下降。他续指，大部分输入人才并非从事初级职位，而是填补中高层空缺，部分如「高才通」计划的申请人更来港创业，反而为本地人创造职位。他又认为，在优先保障本地人就业的大原则下，适度引进人才能有助扩大整体经济「做大个饼」，为年轻人带来更多元及优质的就业机会。

孙玉菡：本地年轻人口数目下降 需吸纳人才

劳联林振升指，「非本地毕业生留港／回港就业安排」（IANG）的申请人数已增至每年2.5万人，超越了本地八大院校每年约2万名的本科毕业生。他质疑，若IANG申请人数持续上升至3万或4万人，本地毕业生在求职市场上或将变为少数。他询问政府，会否检视IANG计划对各行业本地大学毕业生的实际影响。

孙玉菡回应指，本港年轻人口数目正持续下跌，单靠本地劳动力并不足够。他认为，容许合适的非本地毕业生留港工作，对整体经济发展有好处。他强调，本地毕业生在职场上拥有「天生优势」，包括语言、对香港认识及人脉等。他认为，只要本地学生能加强技能及适应性，便能应对人工智能（AI）等新趋势带来的职场转变，并在求职时保持优势。

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