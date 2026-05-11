网约车｜车辆许可证抽签分配 可优先考虑指定人士或车辆 拟完成数十次行程方可续期

运物局今日（11日）向立法会提交网约车规管附属法例修订建议详情，虽然网约车牌照数目未揭盅，但当中提到如果运输署接获的车辆许可证申请数目超过署长就该轮申请所设定的上限，署长可采用适当的、载于附属法例中的方法分配车辆许可证，包括抽签，以及按署长在邀请申请时指明的准则拣选。署长在进行抽签时，可优先考虑指定类别的人士或车辆，有关安排可让署长在邀请车辆许可证申请时，按当时情况采用合适的方法分配许可证。

现职Uber司机可优先？庄豪锋：变相话自己以前「偷鸡」犯法

对于现时驾驶Uber或其他网约私家车平台的司机，应否属于「指定类别人士」，立法会议员庄豪锋认为，应采用公平抽签方式，并审核申请者过往驾驶纪录，以确保获发牌照的是安全及优质司机，回应社会对网约车服务质素的期望。他反对让现职网约车司机获得优先权，「变相话畀人听，佢以前『偷鸡』犯法，而家仲容许佢犯咗法之后有个申请优势，咁对其他人就唔公平。」

网约车发展令私家车数目大增？政府：或优先考虑现有车主

运物局又指，留意到有意见担心网约车服务发展会否令现时没有私家车的人士购入车辆，以申请车辆许可证并投身网约车行业，导致本港私家车数目大量增加，加重道路系统的整体负荷，并影响其他道路使用者，包括每天使用公共交通服务出行的众多乘客。政府表示，会继续就此听取社会各界的意见，并考虑是否可在日后分配车辆许可证时，透过适当的拣选方法处理有关关注，例如优先考虑已拥有私家车一段时间的车主。

网约车引入最低营运要求 例如平均每月完成数十次行程

此外，当局会于附属法例中订明车辆许可证的有效期和续期安排。为方便持证车主按期进行年度车辆检验，车辆许可证的到期日在可行情况下会与有关车辆的车辆牌照到期日一致；而续牌条件包括车辆必须通过年度检验，且车龄在申请续期时不能超过12年。

为令已领取车辆许可证的网约车能够有效发挥运力以满足乘客需求，政府建议引入最低营运要求，例如要求网约车须于许可证有效期内完成指定行程数目（如平均每月完成数十次行程），许可证方可获续期。车辆许可证可获续期多于一次，但自许可证首次发出日起计，总时长不得超过5年。

政府亦建议于附属法例中订明，网约车在提供网约车载客服务时，须在指定位置（例如：车辆前后的玻璃）展示由运输署发出的明显标识，以方便市民和执法人员识别有关车辆，保障乘客安全。

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