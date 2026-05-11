网吧︱议员关注电竞产业发展 民青局：须先确保场所安全 再谈发展或鼓励

政府拟修订《赌博条例》，针对夹公仔机及弹珠机店引入发牌制度，要求这类场所必须领牌经营，同时加强对网吧的规管。民政及青年事务局局长麦美娟今日（11日）在立法会民政及文化体育事务委员会表示，当局发现部分网吧存在容许顾客留宿，甚至提供住宿设备的行为，已展开严格巡查及打击行动，并搜集到一些证据，认为这些行为有机会违反条例，目前相关法律程序正在处理中，待完成后会对涉嫌经营非法宾馆的网吧进行检控。

议员盼推动电竞经济 政府：先确保场所安全方能谈发展

经民联邓铭心关注，现时社会对网吧的印象普遍较为负面，环境欠佳，但事实上，现时流行的电竞，是一个具备发展潜力的产业，背后涉及电脑、人工智能、资讯科技、美术设计及创意等多个范畴，大有可为。她强调，若能组队参与国际比赛，更可形成庞大产业链，带来可观的经济效益，建议政府积极思考，为这个产业制定更多合适的配置方案。

麦美娟指，政府正希望藉今次机会，将网吧纳入规管架构，无论是建议中的第一个或第二个方案，都会透过法规确保场所安全。她强调，网吧内设有大量电器装置，必须先确保地方安全，符合标准，公众才能安心使用，进一步讨论发展或鼓励活动，直言「若连基本安全也做不到，发展便无从谈起。」

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夹公仔机︱议员忧影响青年创业 麦美娟：应守相同规则

民建联郑泳舜表示，理解政府希望避免市民因高博彩成份的游戏而成瘾，尤其部分夹公仔机内放置游戏机等贵重物品，情况并不理想。不过他指出，全港约有两三千间这类店舖，不少青年利用夹娃娃机创业，问及规管会否带来影响。

麦美娟表示，过去几年有人利用漏洞，在机内摆放不同礼物，吸引市民沉迷，设计中包含「以小博大」的赌博元素，故政府认为必须规管，以建立公平的营商环境。她强调，无论是青年创业者或其他年龄层的经营者，都应在同一法例下领牌，遵守相同规则。

郑续问，现时部分弹珠机设有「中奖后再玩」机制，关注是否已违反现有奖娱乐牌照的规定。麦美娟表示，若弹珠机在中奖后奖品为弹珠，让他继续参与游戏，则不符合发牌条件，相关经营模式必须修改。她强调，条例核心是不希望参与者成瘾或沉迷。事实上，现时已有3间持牌处所合法经营弹珠机，证明无需采用违规方式也能营运。

若加盟店违规 会追究持牌人

郑追问，将来领牌的处所持牌人是否有责任管理所有机器的营运者。麦美娟回应指，即使容许加盟者加入机器，持牌人亦必须确保所有机器符合牌照条件，一旦违规，政府将追究持牌人责任。

高价盲抽卡牌难界定为博彩

另一名民建联议员叶傲冬关注，近期在铜锣湾出现不少高价盲抽Pokémon等游戏卡，情况夸张，例如有人以八千元「抽一pack未知数量的卡」，但似乎未被纳入是次规管。他询问当局会否考虑将盲抽游戏卡加入规管，例如设定一定金额或彩池门槛，或限制十八岁以下人士参与。

麦美娟表示，抽卡行为属于销售货品的策略，而非具博彩元素的游戏形式。她指，若消费者付费购买卡牌，本质上是获得商品，即使个别卡牌因炒卖而有较高价值，亦非货品本身的价值，故暂时难以将其界定为博彩活动。

记者：黄子龙