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大棋盘︱网约车生态有别 发牌数量须计算实际运力

政情
更新时间：08:47 2026-05-11 HKT
发布时间：08:47 2026-05-11 HKT

规管网约车争议缠绕多年，政府去年下定决心立法，先通过订立规管框架，包括网约车平台、车辆及司机必须领牌等要求；至于备受关注的网约车牌照数目，则留待今年上半年的附属法例交代，短期内便会揭盅。目前网约车平台与的士业界「叫价」各走极端，由3万个至3000个不等，但值得留意的是，两者营运模式和生态有别，网约私家车司机以兼职为主，计算运力时不能简单地把两者车辆数目比较。

对于发牌数量，港人惯用的Uber主张至少发3万个，但的士业界担心被抢饭碗，建议只发3000至5000个。不过发牌太少，根本难以满足市民出行需求；倘若太多，又可能造成恶性竞争「内卷」，政圈预料政府会中间落墨，设「总量限制」之余，亦会动态评估和调整。

定期检视牌照数目较为务实

政府去年发表的研究报告显示，本港个人化点对点交通中，的士占比78%，网约车占22%，有的士业界认为应按此比例计算，网约车发牌数量应占的士五分一，即3600个。不过这种计法似乎过于简单，忽略了网约车司机多属兼职、赚外快，并非的士「更接更」全职运作，因此即使最终发1万个网约牌照，但司机不会同时上线，无法确保有足够运力，倘比现时更难叫车，市民恐怕不会收货。

据了解，当局其中一个考虑是网约车的实际运力，因网约车和的士的运作模式不同，运力不能相提并论，数辆网约车才等于一部的士，两者的车辆数字不能直接比较。

去年政府提出网约车规管框架时，当时担任交咨会主席的张仁良，领导工作小组为政府提供意见。他向笔者表示，当时其中一间主要网络平台曾提供司机的营运数据，显示约8成司机都是兼职，当中60至70%每周工作少于20小时，即每日不足3小时；10至15%司机每日工作约6小时。他认为政府应以这些数据去厘定网约牌照数目，较为科学化，并每两年检视。

据悉政府近日亦陆续约见立法会议员交流。交通事务委员会主席陈恒镔指，当局希望透过准确数据，包括的士与网约平台的载客率，推算最终运作时需要多少运力，因此厘定最初牌照数目时需谨慎行事。他个人建议循序渐进，例如由7000至8000个牌照着手，实行一段时间后视乎运作情况动态调整、增减牌照。

另一委员庄豪锋认为，初期以约1万个牌照起步是合适选择，因合法化后市民需求亦会增加；而据他了解，政府对定期检视牌照数目亦持正面态度。至于网约车保险应否看齐的士，庄豪锋指两者营运方式非常不同，难以要求投保方面划一处理，原则应是按照营运时间厘定合乎比例的要求，令大家营运成本拉近，在同一起跑线上竞争。

他认为长远而言，网约平台与的士终须走向合流，平台提供的士作为选择之一，持牌网约私家车则补充运力及提供多元选择。

劳工界议员林伟江则指，个人化点对点交通应以的士为主，网约车合法后可用作辅助，应在原有的1.8万辆的士中取三分一至一半，即约6000至8000辆作总量控制。他又指，应采循序渐进、每半年检视业界生态，动态扩展或调整。林伟江称，据他了解目前的士业界虽有不同意见，介乎3000至6000个，「但都系唔超过4位数」。

有政界中人谓，的士业界担心生计无可厚非，但网约车已是大势所趋，业界与其固守旧规，不如利用自身牌照、的士车队等优势，在新形势下积极探索新机遇。

聂风

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