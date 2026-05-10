首季经济预估增长胜预期 陈茂波：投资有拉动作用 承认市民「体感温度会有落差」

本港第一季经济预估增长百分之5.9，远胜市场预期，为近五年来最强劲的季度增长。财政司司长陈茂波表示，强劲的出口及高达17%的投资增长是推动经济的主要动力。展望未来，他强调政府将大力推动人工智能（AI）发展以协助企业转型，并呼吁零售及餐饮业界在消费模式转变下不断创新，相信随著资产市场回稳，本港整体消费将会逐步向上。

陈茂波今早（10日）在电台节目表示，虽然贸易战持续，但香港出口强劲，但内地与香港商界反应敏捷灵活，加上全球掀起人工智能热潮，带动了AI及通讯相关设备的出口。同时，特区政府成立的「出口专班」协助内地企业拓展海外，亦带动了香港服务业的进展。

出口投资表现亮眼 资金持续流入港股

投资方面，首季录得高达17%的显著增长，一改过去数年只有单位数增长的局面。陈茂波分析，这反映市场态度正面，资金主要用于购买机器及建筑相关项目；而楼市回稳向好，亦令建筑行业恢复力度加大。

在金融市场方面，陈茂波强调本港持续吸引各地资金。目前约四成资金来自欧美机构投资者，约三成来自「南向通」，而东南亚及中东资金亦占相当份额。他指出，港股近期交投量已「上了另一个台阶」，今年3月份日均成交额更达约3,000亿元。他表示，记得数年前去欧美开会时，「啲人话呢个市场『唔能够投资』，到前年去嘅时候，『咦！唔系㖞，好似睇错咗，应该投资乜嘢好呢？』今年年头去，就话『弊啦！我哋低配咗呢边，𠵱家要加码』。」

他指，香港作为国际金融中心和领先的股票市场，最重要是有更多好公司进驻，股票市场亦要与时并进。他透露正检视进一步完善「同股不同权」架构，以提升市场流动性。

经济「体感温度有落差」 吁业界思考转型

对于部分市民表示感受不到经济好转，陈茂波承认存在「体感温度」的落差，不同行业的感受会不一样。他解释，受惠于金融、贸易及创科行业的从业员会较易察觉经济增长；反观消费层面，虽然零售业已企稳并录得每月按年约5%至6%的升幅，但餐饮业回升速度较慢，约1%，但整体已扭转了早前的跌势。

他进一步解释，对于有市民反映工时长、对经济增长「无感」，陈茂波坦言不同行业复苏存在落差，拉动整个社会面需要时间。他留意到餐饮及住宿相关行业的就业情况已大幅改善，实质收入亦有所增加。他指政府将继续举办大型盛事以搞旺市面，冀带动基层就业及改善营商环境。加上楼市已稳住上升、核心区写字楼空置率下跌及内地龙头企业进驻，相信市民未来的「体感」会逐渐转好。

陈茂波提醒，疫后市民多了消费选择，如北上消费等，相关业界必须思考转型。他举例指，部分愿意变革的食肆目前生意依然不俗，「就算咖啡一杯，加啲乜嘢落去，都会有唔同嘅吸引力」，呼吁业界不断创新。他承诺政府会出台政策协助业界数字化提升效率，并总结指出，随着目前股市向好，加上住宅及商业楼市双双企稳，整体消费力将会随之上升。

在招商引资方面，陈茂波透露单计引进重点企业办公室所引进的企业，不计算本地原有并扩充的企业，已为本港带来约5亿元税收，反映政策已产生实质经济效益。对于今年首季经济增长亮丽，陈茂波重申地缘政治、油价及「黑天鹅」等不确定性仍多，变数很大，政府态度审慎，具体经济预测更新将交由政府专业经济师考虑各方面因素后，稍后会公布经济情况。

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