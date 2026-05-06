山泥倾泻︱发展局：已制定多项跟进措施 土拓署今年将启用人工智能警告系统

申诉专员公署今年1月就政府防治山泥倾泻工作及斜坡管理提出多项建议。发展局局长宁汉豪今（6日）在立法会大会回应口头质询时表示，政府已制定多项跟进措施，包括今年运用人工智能山泥倾泻警告系统等。

宁汉豪表示，土拓署已按报告建议，持续推展长远防治山泥倾泻计划，并由2025年起每年增加处理斜坡的目标数量，优先关注位于唯一行车通道旁、对市民生活构成较大潜在影响的人造及天然斜坡。

年内完成扩展「智慧斜坡记录册」 提升管理及监察效能

宁汉豪提到，土拓署将于今年内完成扩展「智慧斜坡记录册」，更新其数据库资料，以涵盖影响现有设施的天然山坡，同时整合防治工程、维修保养、承受雨量及山泥倾泻等记录，让相关部门可人工智能及大数据分析提升管理及监察效能。

她续指，土拓署将于今年启用人工智能山泥倾泻警告系统，利用上述智慧斜坡记录册中的资料，再配合降雨数据，应用人工智能分析，提升山泥倾泻风险预警能力。土拓署会继续研发及引入各项创新科技，包括透过无人机管理系统进行斜坡监察及应急管理等工作，加强数据收集及分析能力。

斜坡维修责任已在土地契约中订明

私人斜坡维修责任方面，宁汉豪指，全港约有16,000个私人人造斜坡，另有6,000多个由政府与私人负责不同部分的混合责任人造斜坡，大部分维修责任已在土地契约中订明。地政总署作为专责部门，已将历年鉴别结果上载至「斜坡维修责任信息系统」，并计划于今年第二季起分批通知相关业主。

提出口头质询的选委界议员邓铭心建议，将每年两次定期跨部门会议加密至每季度一次，并在工程量过大时增聘专业工程顾问。宁汉豪回应指，现时会议次数属最低要求，部门有需要便要开会，加密次数绝对可行。她补充，三个部门目前已有外判服务协助相关工作，未来若资源许可，亦会进一步借助市场力量。

方国珊关注会否豁免长者20%行政费

新界东南直选议员方国珊指出，业主不时反映斜坡分界不够清晰，资讯不够全面。有业主根本不知道后面的山坡是自己负责。她关注政府会否优化跨部门斜坡维修平台，协助业主积极辨别责任，系统性降低斜坡潜在危险，并简化相关维修的资助及程序，以及豁免长者20%的行政费。

宁汉豪表示，「斜坡维修责任信息系统」主要涵盖人造斜坡，认为将来可考虑将天然斜坡资料也纳入系统，但更重要是主动接触业主，告知与他们有关资料，地政总署希望今年内启动相关工作。

宁汉豪：可在具体操作层面探讨酌情安排

宁汉豪指，当私人斜坡维修需经过政府土地时，过去程序较繁琐，需要所有业主同意。当局最近已简化程序，只需要一名负责人提出申请即可；部门之间进入政府土地也只需一次性批准。

至于业主不履行责任而需政府代办工程，宁汉豪表示会收取附加费，因为不应鼓励市民使用政府免费服务或等于市场价的服务。至于会否为长者免除附加费，她认为有风险，但可在具体操作层面探讨酌情安排。

记者：曹露尹

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