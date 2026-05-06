已投放逾2000亿发展创科 议员关注基金审批慢 局方：要严格把关

有立法会议员关注，政府在过去10年透过各项专项基金、资助计划，投入超过2000亿港元支持创新与科技发展，相关的成效如何。创新科技及工业局局长孙东称，经过数年耕耘，特区政府大力支持创科的措施也开始初见成效，香港创科生态越趋蓬勃，初创企业数量由2015年超过1500间跃升至2025年超过5200间，香港科学园和数码港这两大创科旗舰至今合共培育和支持了约20家独角兽企业。

先后推出三个100亿港元计划

孙东表示，《香港创新科技发展蓝图》提出聚焦具策略意义的创科产业，以及完善创科生态圈、促进上中下游相互发展，本届政府先后推出了三个100亿港元的计划，包括加速科研成果转化及商品化的「产学研1+计划」、鼓励从事策略性产业的企业在香港设立新的智能生产设施的「新型工业加速计划」，以及引领市场资本投资策略性新兴领域的「创科产业引导基金」。

他指特区政府具备清晰且连贯的创科产业政策，因应全球科技趋势与本地优势，将资源聚焦投放在具增长潜力，并且能为香港创造经济价值的新兴与未来产业，政府相关部门亦会按照个别政策范畴和行业需要，推出相关措施，推动科技赋能，配合国家高质量发展。

在资源分配方面，他表示特区政府每年在拟定具体安排时，均会充分考虑政府整体的财政情况及各政策范畴及措施的缓急优次，务求将资源精准投放于具策略价值的科技项目，并在跨部门协作中强化协同效应。

续多管齐下、全方位推进香港国际创科中心建设

展望未来，孙东指特区政府会积极主动对接国家「十五五」规划，为香港制定首份五年规划，将阐述巩固及提升香港作为国际创科中心的策略，清晰说明香港未来五年创科发展的远景方向和核心目标，全力推动香港更好融入和服务国家发展大局，并以香港所长，服务国家战略所需。

他又称，将继续密切留意香港创科发展的最新动态，并会持开放态度，因应香港的需要借鉴海内外不同经济体推动创科的经验，继续多管齐下，全方位、全链条推进香港国际创科中心的建设，为国家实现高水平科技自立自强贡献香港力量。

陈绍雄：业界反映审批慢成绊脚石

提出质询的选委界陈绍雄表示，创新科技署会因应最新的科技发展，适时在创新及科技基金推出项目特别征集，以灵活回应社会不断的需要，但业界普遍反映署方的审批缓慢，容易让与时间竞赛的创科项目错失良机，关注审批瓶颈是源于人手不足，还是流程及机制出现了问题，如何确保审批速度不会成为发展创科的绊脚石。

孙东表示，创新科技署一直致力维护公帑用得其所，严格把关，否则审计署也交不了差，从2019年至2023年审计署连续5年对创新科技署，进行了严格的审计把关。他又称，创新科技署在谨慎审批申请的同时，务求以最快的速度批出资助，当中需要平衡政府与申请人两方面的相互配合，而海外或内地绝大部分的主体资金，都是一年一次，香港创新科技署都一样。

记者：郭咏欣

相关新闻：

香港五年规划｜李家超出席部门首长会议分享四点体会 促同心协力做好编制工作

港深创科园︱首批余下5座大楼年内落成 蔡杰铭：发展进入全新加速阶段

