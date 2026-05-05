香港可持续航空燃料基地落户东莞 林正财：体现行政主导、大湾区双赢 对环境及产业裨益大

香港可持续航空燃料基地落户东莞投资意向书签署仪式今日（5日）举行。身兼行会成员的碳中和及可持续发展委员会主席林正财接受《星岛头条》访问时表示，项目不仅将「地沟油」转废为能，更是香港发挥行政主导、结合大湾区达致双赢的成功案例，又指香港作为国际航空枢纽，应用可持续航空燃料（SAF）是航空业迈向碳中和极为重要一环，相较于传统航空燃油能大减高达八成碳排放。

林正财：体现行政主导重要性 有别以往不干预市场方针

林正财提到，本港企业「怡斯莱」透过自研技术，将常见的「地沟油」转化为燃料。他解释，以往处理废油不但成本高昂，亦会污染环境，但如今能将有害的废油转化为SAF，对环境及产业有莫大裨益。

他又指，项目充分体现特区政府「行政主导」的重要性，有别于以往政府尽量不干预私人市场的方针，现今推动创科须靠政府政策牵头配合；在政府支持下，此初创品牌成功孕育为「独角兽」企业，并跃升为全球第二大SAF生产商。林正财提到，今次成果见到两地政府合作的必要，因以往受限于香港土地、废油回收量，难以单靠本地资源实现量产，而透过在东莞落地，企业能利用当地规模效应及资源，将香港创科技术转化为实际产量，既能带动大湾区发展，亦能巩固香港创科及航空枢纽地位，属双赢局面。

就市民最关注的航班票价及燃油附加费，林正财坦言，以往SAF定价确实比传统燃油贵，但随近期油价高企，两者价格差距收窄。他指采用SAF是全球大势所趋，倘香港依赖向外国采购，成本将很高昂；相反借助大湾区生产，已有效降低整体成本，长远绝对能减轻航空公司及市民在「减碳」路上承受的经济压力。

陈家珮：废油再造航空燃料具两重意义

立法会议员陈家珮表示，本地企业利用废弃食用油，提炼成可持续航空燃料（SAF），是转废为能的重要一步，不仅能推动环保，更能避免废弃油重回餐桌，意义深远。

陈家珮向《星岛头条》表示，本地企业利用回收的煮食后的食油，经过加工提炼，转化为飞机使用的燃料，具两重重要意义。首先是转废为能、循环再用的环保实践，应对日益严峻的气候变化；其次，透过回收及转化废油，可以有效堵塞漏洞，避免不法商人将低质素的「地沟油」重新加工，让其流回市桌，保障公众食品安全。她赞扬此计划极具意义，影响深远，并相信政府在其中扮演了重要的协调角色。

短期难解油价 长远方向正确

对于SAF产业链能否平衡因中东局势紧张而高涨的油价，陈家珮认为，由于项目刚刚起步，生产规模有限，加上位于东莞的生产设施尚未投入营运，短期内难以对油价产生即时作用，但强调这是正确的长远发展方向，随著项目未来扩大规模、生产量提升，成本自然会降低。

她形容，今次签署投资意向书是香港在绿色发展上迈出的一大步，惟需要给予时间让其发展成熟，又指项目选址东莞，相信是考虑到当地设有香港国际机场东莞空港中心，能提供运输上的便利，节省时间成本。

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