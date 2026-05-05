香港与东莞共建可持续航空燃料产业 陈家珮指意义深远：转废为能重要一步

香港可持续航空燃料基地落户东莞投资意向书签署仪式今日（5日）举行。立法会议员陈家珮表示，本地企业利用废弃食用油，提炼成可持续航空燃料（SAF），是转废为能的重要一步，不仅能推动环保，更能避免废弃油重回餐桌，意义深远。她认为长远而言，若能扩大生产规模，将有助香港在航空燃料上达致自给自足。

废油再造航空燃料具两重意义

陈家珮向《星岛头条》表示，本地企业利用回收的煮食后的食油，经过加工提炼，转化为飞机使用的燃料，具两重重要意义。首先是转废为能、循环再用的环保实践，应对日益严峻的气候变化；其次，透过回收及转化废油，可以有效堵塞漏洞，避免不法商人将低质素的「地沟油」重新加工，让其流回市桌，保障公众食品安全。她赞扬此计划极具意义，影响深远，并相信政府在其中扮演了重要的协调角色。

短期难解油价 长远方向正确

对于SAF产业链能否平衡因中东局势紧张而高涨的油价，陈家珮认为，由于项目刚刚起步，生产规模有限，加上位于东莞的生产设施尚未投入营运，短期内难以对油价产生即时作用，但强调这是正确的长远发展方向，随著项目未来扩大规模、生产量提升，成本自然会降低。

她形容，今次签署投资意向书是香港在绿色发展上迈出的一大步，惟需要给予时间让其发展成熟，又指项目选址东莞，相信是考虑到当地设有香港国际机场东莞空港中心，能提供运输上的便利，节省时间成本。