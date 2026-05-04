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网吧｜政府提两方案拟规管 纳《游戏机中心条例》或等同电竞场地 不得提供住宿

政情
更新时间：17:52 2026-05-04 HKT
发布时间：17:52 2026-05-04 HKT

内地五一黄金周期间，部份内地旅客会选择在网吧等过夜，引起安全隐患。政府认为需要加强规管，将「网吧」的规管原则，由现时的自愿遵守提升至强制性，以进一步加强对相关处所在安全方面的规管。政府提出两个方案，包括直接将网吧纳入《游戏机中心条例》管理，或设立类似电竞场地的豁免申领牌照制度，当中包括不得提供住宿服务，冀在保障公众安全与产业发展之间取得平衡。

政府提出两个建议方案

民政及青年事务局向立法会提交文件，指「网吧」功能现已转向以提供网络游戏为主，其营运模式随之更迭，政府的规管安排亦应与时并进。当局正检视对此类处所的规管事宜。

当局提出两个方案加强规管，建议第一项方案是将「网吧」直接纳入《游戏机中心条例》的发牌制度规管，即可通过现行条例的规管框架，对「网吧」实施法定发牌监管，包括纳入针对防火、楼宇安全等关乎场地安全的牌照条件。此方案将令「网吧」全面受条例现行所有发牌条件约束，包括穿著校服者不得进入；每间游戏机中心只可作为「成人场」（即只容许16岁及以上人士进入）或作为「儿童场」（即只容许16岁以下人士进入）等发牌条件。支持这方案的理据，是因为现时的「网吧」主要是提供网络游戏吸引顾客，因此加以一定的年龄限制可有助防止少年人过早沉迷网络游戏。而对这方案持保留意见的认为，一般家庭电脑用家目前已可以通过互联网参与不同网络游戏，年龄限制的实际作用有限。另一方面，网络游戏已成为新兴产业，年龄限制带来的负面标签或不利产业发展。 

不得提供住宿服务

另一可考虑方案是，订立类似现时规范电子竞技场地(e-sports venues)的制度，让「网吧」在符合政府提出的严格条件下申请豁免申领游戏机中心牌照，但依然需要如同电子竞技场地规管制度一般，逐一申请豁免，而不会因经营「网吧」而自动获得豁免。根据现行安排，电子竞技场地如符合指引所列要求，可向牌照处提交申请。申请会交由相关政策局／部门审核和进行实地视察，而安全要求亦包括消防及通风等事项。当局建议「网吧」同样须符合楼宇、消防、通风等安全规定。机制属于平衡做法，既让政府可通过审批和施加合适的规范条件对「网吧」作出规管（如不得提供住宿服务），以保障使用者安全，又避免沿用针对传统游戏机中心的牌照条件（例如对进场人士的年龄限制）对营运模式带来的规限，或较易平衡业界的需要及对处所安全的要求。 

立法会民政事务委员会下周一将讨论有关议题，政府会进一步细化方案，并适时就有关方案进行公众咨询。政府会在考虑所有意见后，再决定下一步工作。 

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