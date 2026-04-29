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预算案表决何君尧无举手赞成 陈茂波：何议员是否支持「无关痛痒」︱Kelly Online

政情
更新时间：14:34 2026-04-29 HKT
发布时间：14:34 2026-04-29 HKT

立法会大会今日就《2026拨款条例草案》进行二读和三读，未有议员提出记名表决，最终在获过半数议员举手赞成下，三读通过。不过，内会副主席、选委界议员何君尧并无举手支持议案。

何君尧在会后承认自己无举手赞成，但亦无举手反对议案。何君尧向来关注公共财政，他在上周辩论中表示，不满选举工作开支超过10亿元，而当中大部分是支付予本身已有优厚薪酬及退休金的公务员，质疑为何公务员不能「挨义气」，又指对政府在开源节流方面仍有厚望，「现阶段会支持预算案」。 

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何君尧无举手支持「美中不足」？

财政司司长陈茂波会后见记者时被问到，会否认为何君尧无举手支持表决是「美中不足」，下年会如何争取其支持？陈茂波回应指，每个议员有各自考虑和选择，「何君尧议员是投票否支持，呢个对我『无关痛痒』」。 

根据立法会直播片段，当主席李慧琼宣布就《拨款条例草案》进行三读表决，请赞成的议员举手时，除了何君尧，全场议员均有举手赞成。

记者：陈俊豪

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