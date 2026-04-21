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油价急升｜政府管制油价？李家超：政府对油价变化不敢抱以幻想 动态调校措施

政情
更新时间：11:53 2026-04-21 HKT
发布时间：11:53 2026-04-21 HKT

近期中东局势不稳，国际油会𩙪升，政府早前推出4招临时措施应对，包括商用车船柴油每公升补贴$3、非私家车辆隧道费半价，为期两个月。特首李家超今日（21日）出席行会前见记者，被问到公共交通加价，政府会否加快发放蜻贴，以及研究中长期措施，例如管制油价。李家超回应指，中东战争充满不确定性，未知会持续多久，因此政府小组早前推出措施支持受影响行业，但直言「政府对油价变化不敢抱以幻想」，必须持续留意情况，动态调校措施。

本月底达成柴油每公升3元补贴

李家超指，无论将来应对什么变化，须考虑几个原则，第一是如某行业价格有现有审批机制，应交由机制处理；第二是任何措施必须有临时性、时限性，确保不会对公共财政造成风险，政府会紧密监察及动态调校。此外，政府希望与燃油公司尽快达成协议，目标不变，本月底前可达成柴油每公升3元的补贴；以及5月内实施商用车隧道费半价。

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