北都大学城｜谭镇国关注预留用地可供多少间学校使用  教育局：非按数目规划需与北都发展有机结合

政府推地办北都大学城，新社联谭镇国在特别财会上问到，当局实际上是预留可提供多少间学校的用地，预计会容纳多少学生。教育局局长蔡若莲表示，当局不是以院校的数目去规划大学城，形容不是切豆腐一人一格的模式发展，大学需要与北都发展有机结合，故没有特别就学生比例及空间制定一个要求，师生人数等会因应实际发展项目而定。

谭镇国亦关注政府之前取消2500元学生津贴，节省到的20亿元在重新分配后，如何帮到有需要的学生。蔡若莲表示20亿元不是重新分配，都是政府资源，重申当局只是希望能更精准地帮助在经济有需要的学生，坦言取消了这个津贴，但当局在学生资助的开支持续增长，会全方位因应同学的不同学习需要，通过不同资助减轻同学的负担。

计划100公顷土地推动产学研结合

选委界刘智鹏亦关注北都大学城，会否纳入那些正进行升格大学程序的自资院校。蔡若莲表示，大学城有3个片区都预留了土地，目前计划有100公顷，但这些土地不只是为院校增加教学空间，是希望推动产学研结合，特别是以产业带动将成果转移、转化，故结合北都发展是重要原则，当局更要构建国际教育枢纽、高端人才集聚高地等，故不会以院校几时成为大学成为界线，要视乎未来发展规划。

选委界范骏华表示，自己一直提议要结合学生的兴趣，善用创新科技让学生主动加强对中华文化、历史及国情的认知，政府将推动价值观教育课程框架，届时会否在发展学与教资源、教师培训时，考虑利用创新科技，推出更多有趣、软性的教育模式，令老师可利用这些灵活的资源于课堂学习之中，从而培养学生厚重的家国情怀。

蔡若莲称，当然希望在开发的资源上有更多参考的材料及利用创新科技，但在落实价值观教育课程框架时，除了教育资源，老师专业都相当重要，因为同一套教材在不同老师或学生身上都有不同效果，老师如何活用这些资源非常重要。

需研究才决定会否独立制定教师数字素养框架

选委界黄锦良表示，当局将于2026至2027学年，为教师提供5.5万个人工智能（AI）培训课程的学额，关注局方如何确保这些培训不会流于形式，只是为了达到指标而走过场的网上点击课程，以及之后如何评估老师在课堂中实际应用AI技术，当局又会否参考国家做法，独立制定香港教师数字素养的框架。

蔡若莲表示，这些AI培训名额是一个培训机会不是指标，所以大家不用为了符合指标而去追求形式化，反而如何能够在课堂上应用才是关键。而独立制定香港教师数字素养的框架，她指将会给数字教育督导委员会研究讨论后再作决定。

记者：郭咏欣

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