国安法律论坛丨林定国：国家安全如同「空气和阳光」 吁各界提高维护国安意识 了解本港国安法律

律政司以《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书为主题举办的国安法律论坛今午（15日）在会展大会堂举行。律政司司长林定国致辞时表示，香港在维护国家安全上不追求「绝对或泛化」安全(absolute security)，而是追求「相对安全」(relative security)。他强调，本港会在国安与发展之间取得动态平衡，并致力发展「开放的安全」(open security )，包括继续聘用海外法官及保障外国投资者权益，以维持香港的国际化地位及多元包容社会。

发展和国安须维持平衡

林定国认为，部分国家追求一己的所谓「绝对安全」而牺牲他国安全是错误的，指不但有违国际法下和平共处的基本原则，在实践上亦不可持续，更会扼杀发展。他解释，《香港国安法》及《23条》中对「国家安全」的定义，是指国家政权、主权等核心利益处于「相对（relatively）没有危险」的状态，而非「绝对（absolutely）」没有危险。

林定国亦强调发展和国安须维持平衡，指安全是发展的前提，发展是安全的保障，形容两者相辅相成。他表示，香港成功关键在于「国际化」，为维持本港作为国际金融、贸易、航运及法律争议解决中心地位，必须取得并维持外地对香港作为开放、包容和多元社会的信任。

他重申，香港致力发展「开放的安全」（open security），举例将继续聘用来自其他普通法司法管辖区的法官、终审法院会持续邀请海外非常任法官参与审讯；此外，外籍律师可继续依法在港执业，各国投资者权益亦将继续获得平等的法律保障。

相关新闻:

国安教育日︱夏宝龙：一时安全不等于「永远安全」 大埔火灾后别有用心人士将灾情政治化

国安教育日︱中东战火令贸发局活动取消 马时亨：没国家安全做坚实屏障 再优越营商环境都化为乌有

国安教育日︱周霁：维护国家安全没有局外人 香港市民既是国安受益者也是守护者

林定国将国家安全比喻为「空气和阳光」，指它们是生存不可或缺的元素。他呼吁社会各界提高维护国安意识，并仔细阅读白皮书，以客观、理性地了解本港国安法律。他期望市民能真心相信《国安法》对香港整体福祉有益，从而自愿、乐意地遵守，而非将其视作令人感到忧虑或恐惧之物。

记者：陈俊豪

摄影 : 苏正谦