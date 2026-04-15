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国安教育日︱中东战火令贸发局活动取消 马时亨：没国家安全做坚实屏障 再优越营商环境都化为乌有

政情
更新时间：13:36 2026-04-15 HKT
发布时间：13:36 2026-04-15 HKT

中东战火持续，贸发局主席马时亨出席国安教育日开幕典礼暨主题讲座时表示，没有国家安全做坚实的屏障，再繁华的商都都会变得没有生气，再优越的营商环境都化为乌有，对生意人来说，最怕是不可预测性。

贸发局活动因中东战火而取消

他提到目前国家地缘政治有很多转变，全球经贸环境充满不稳定性，近来中东战火延续影响很大，贸发局举行一些会议或展览，中东地区朋友都来不到香港。他原定3月底要去中东做一些活动，都因为战火而取消，更因而影响了贸发局筹备已久、原定于今年9月举行的中东投资产业论坛，都要改期，举行日期未明。

安全与发展是相辅相成

他重申，安全与发展是相辅相成，安全是发展的前提，发展是安全看保障，过去香港保障国家安全的意识不足，导致社会动荡、发展受阻，连民生都受到影响，现在落实了好的国安屏障，香港再度出发。

记者：郭咏欣

摄影：苏正谦

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