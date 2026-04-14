公务员部门首长责任制︱不迟于10月生效 特首/司局长可启动「第二级调查」 受查者可被调职或着令退休

为进一步强化公务员治理体系及落实2025年《施政报告》政策，公务员事务局今日（14日）向立法会提交文件，敲定「部门首长责任制」具体细节。当局计划于今年6月向立法会提交全新的《公务员敍用委员会（调查）规例》，正式赋权公务员敍用委员会（敍委会）进行「第二级调查」，专门彻查政府内部严重系统性问题或涉及部门首长失误的个案。

当局目标于2026年6月以「先订立、后审议」形式向立法会提交《调查规例》，若审议期被延长，预计新规例最迟于今年10月中旬或之前生效。

调查后若表现持续欠佳 最严重可着令该人员退休

调查完成后，报告将交由启动调查的特首或司局长考虑跟进。若发现员工涉及不当行为，将按纪律机制处理；若属工作表现欠佳或欠缺应有能力，政府可安排培训或调职；若人员表现持续欠佳，或其行为令部门首长对其继续履行职责的能力失去信心，政府可根据《公务员（管理）命令》，为公众利益着令该人员退休。若公务员在调查期间拒绝合作，将面临纪律处分。

按严重性分两级 特首或司局长可启动「第二级调查」

根据提交予立法会公务员及资助机构员工事务委员会的讨论文件，日后处理部门问题将按严重性分为两级：

第一级调查： 若问题性质较为不严重、属单一事件或仅牵涉具体操作的执行人员，将继续由部门首长负责调查。

第二级调查： 若部门出现严重、广泛或重复性的系统问题，或有迹象显示涉「部门首长」责任时，行政长官或司／局长可启动第二级调查。调查小组将由公务员敍用委员会（敍委会）主席及最少一名委员共同组成，并可由政府雇员提供支援，以及委任「独立专家」提供意见及协助调查。

赋权调查小组进入及视察政府部门处所

拟议的《调查规例》将赋予调查小组广泛权力，包括要求受查人（包括公务员及非公务员合约雇员）提供或容许查阅文件、出席聆讯并作答，甚至可进入及视察政府部门处所。

文件严厉警告，被调查的雇员必须配合；如仍有不合作者，会被视作没有履行职责，并以「纪律机制」即时跟进。不过，为确保程序公义，若调查报告拟对任何人士或机构作出批评，受影响方将获给予机会作出书面或口头申述。

表现持续欠佳可按《命令》被「着令退休」

调查完成后，报告将交由启动调查的特首或司局长考虑跟进。若发现员工涉及不当行为，将按纪律机制处理；若属工作表现欠佳或欠缺应有能力，政府可安排培训或调职；若人员表现持续欠佳，或其行为令部门首长对其继续履行职责的能力失去信心，政府可根据《公务员（管理）命令》，为公众利益着令该人员退休。

设「避席机制」免造成观感上偏见

为免「既是调查员又是裁判官」造成观感上的偏见，政府引入特别安排：曾参与调查小组的主席及委员，日后在委员会审视与该案相关的纪律或人事报告时必须避席。特首可委任一名不在调查小组内的委员，暂时署理主席职务。

当局目标于2026年6月以「先订立、后审议」形式向立法会提交《调查规例》，若审议期被延长，预计新规例最迟于今年10月中旬或之前生效。为配合制度，公务员学院亦将于今年年中设立针对部门首长／副首长的主动领导培训计划。