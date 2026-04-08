律师会新会址︱内设文物展廊  挂有宏福苑居民赠字 赞扬除恶扬善正义之气迫近青天

香港律师会新会址位于中环中心26楼全层，是该会于去年7月购入，设有多项设施供会员使用，同时设有文物展廊，专门展示香港律师专业及律师会发展历程。而最受触目的是会址内挂上一幅，由宏福苑受惠居民送上的字画，写上：「激浊扬清义薄云天，开山辟路排忧解难」，寓意律师会除恶扬善，正义之气迫近青天，协助居民克服种种困解决忧难。

字画旁更有一张由宏仁阁1105室黎先生亲笔写的便签，称自火灾发生后，其一家多次向律师会求助，幸得有心且专业律师的帮助，他们一家才渐见曙光，赞扬每位律师都展现超卓同理心，就业权、保险、单位善后等问题，让他们可存最大的安全感去提问。

另外，会址亦展出律师会过往到访内地及海外司法管辖区所搜集的纪念品及展品，体现律师会作为「超级联系人」及「超级增值人」的角色。亦展出律师会于1907年4月8日正式由「The Incorporated Law Society of Hong Kong」转名为「香港律师会」的证明文件，该会更展出早期《律师登记册》的复制本，以及该会于1998年于永安集团大厦会址开幕礼的签名册。

律师会为宏福苑灾民提供免费义务法律咨询服务 至今接600宗个案

大埔宏福苑火灾后，律师会为灾民提供免费义务法律咨询热线。律师会会展汤文龙在活动后见传媒时表示，该会至今已接触大约600宗个案，主要涉及保险、索偿和建筑管理等5个范畴，同时有85间律师事务所可以为灾民提供法律支援，收费由个别律师事务所与灾民自行厘定。

被问到政府修订《香港国安法》实施细则，汤文龙表示，律师会有不同的专责委员会仔细阅读相关细则，认为这是根据现有法律框架，制定实施的细则，暂时看不到有任何影响。

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记者：郭咏欣

摄影：吴艳玲

