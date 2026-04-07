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房屋署引入非接触式智慧门禁系统 何永贤：房委会研为更多现有屋邨改装新系统

政情
更新时间：13:27 2026-04-07 HKT
发布时间：13:27 2026-04-07 HKT

房屋局局长何永贤表示，为推动智慧屋邨管理，房屋署最近正式引入兼容「智方便 - 个人码」及「八达通」的非接触式智慧门禁系统，并于黄大仙东汇邨及元朗朗善邨试行，为屋邨居民提供更便捷、更安全的大厦保安系统。房委会亦正计划在新屋邨及资助出售房屋采用新智能门禁系统，并研究为更多现有屋邨改装新系统。

何永贤今日（7日）在社交平台表示，早前她到东汇邨了解新系统试行情况，不少居民都大赞系统方便，令出入变得无障碍，更便利屋邨的老友记出行。登记系统的手续亦很简单，住户只需到屋邨办事处出示他们的「智方便 - 个人码」及「八达通」登记后，便可即时轻松透过门禁系统出入大厦，从此无须再输入密码。

东汇邨及朗善邨八成居民登记用新智能门禁系统

为加强居民了解「智方便 - 个人码」，屋邨亦邀请了数码政策办公室的同事到场，鼓励他们即场登记使用「智方便」应用程式。

目前东汇邨及朗善邨新智能门禁系统已全面开始投入使用。截至3月底，已有约八成居民成功登记使用新智能门禁系统，局方会继续积极协助居民登记服务。

何永贤指，智能门禁系统亦可便利大厦的访客登记，访客只须于地下向保安人员出示「智方便 -  个人码」，扫描并输入简单资料后，即可完成登记程序，无须出示身份证，做法既方便，亦可保障个人私隐。

何永贤称，局方会继续透过应用创新科技，为居民打造更安全、便利、高效的居住环境，推动智慧屋邨发展。

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