五年规划｜政制局长谢小华：国安因素纳入五年规划 爱国主义教育如免疫系统DNA

新任政制及内地事务局局长谢小华表示，教育是维护国家安全非常重要的一环，政府正不断推广市民对《宪法》和《基本法》的认识，形容爱国主义教育如同免疫系统中的DNA，能够帮助市民抵御外来的侵入。局方会联合各界举办更多活动，加深青少年对国家的认识，其他政策局也将安排更多年轻人前往内地，亲身了解国情。

谢小华接受传媒访问时表示，为更好对接国家「十五五」规划，局方将遵循「安全是发展的前提，发展是安全的保障」原则，在行政长官的主导下，主责编制香港首份五年规划。

国安及繁荣稳定因素纳入香港首份五年规划

谢小华说，「十五五」规划是国家发展的战略蓝图，香港会制定具前瞻性、策略性和长远性的首份五年规划，政府已与立法会建立了协同研究和意见收集机制，涉及包括金融、土地发展、北部都会区发展等多个方面，会广泛收集意见。政府希望在实现行政立法良性互动，与立法会建立伙伴关系下，切实推进香港首份五年规划的制定，局方同时会将国家安全和香港长远稳定发展等考虑因素纳入其中。

她又指，会将国家安全和香港长远稳定发展的因素，纳入香港首份五年规划。

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