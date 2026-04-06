Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五年规划｜政制局长谢小华：国安因素纳入五年规划 爱国主义教育如免疫系统DNA

政情
更新时间：12:08 2026-04-06 HKT
发布时间：12:08 2026-04-06 HKT

新任政制及内地事务局局长谢小华表示，教育是维护国家安全非常重要的一环，政府正不断推广市民对《宪法》和《基本法》的认识，形容爱国主义教育如同免疫系统中的DNA，能够帮助市民抵御外来的侵入。局方会联合各界举办更多活动，加深青少年对国家的认识，其他政策局也将安排更多年轻人前往内地，亲身了解国情。

谢小华接受传媒访问时表示，为更好对接国家「十五五」规划，局方将遵循「安全是发展的前提，发展是安全的保障」原则，在行政长官的主导下，主责编制香港首份五年规划。

国安及繁荣稳定因素纳入香港首份五年规划

谢小华说，「十五五」规划是国家发展的战略蓝图，香港会制定具前瞻性、策略性和长远性的首份五年规划，政府已与立法会建立了协同研究和意见收集机制，涉及包括金融、土地发展、北部都会区发展等多个方面，会广泛收集意见。政府希望在实现行政立法良性互动，与立法会建立伙伴关系下，切实推进香港首份五年规划的制定，局方同时会将国家安全和香港长远稳定发展等考虑因素纳入其中。

她又指，会将国家安全和香港长远稳定发展的因素，纳入香港首份五年规划。

相关新闻：

国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘

谢小华被称「高官楼后」 曾申报拥18物业 谢：政府有完善利益申报机制

谢小华出任政制局长 林健锋赞做事「细心、上心」 熟悉政府运作

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前