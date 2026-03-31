大棋盘︱拆解谢小华获青睐原因 改家庭安排重出江湖 AO势力再获看重？

悬空逾两个月的政制及内地事务局局长一职终有人选，由退休资深政务官谢小华接任。谢任职政府38年，曾于多个决策局及部门工作，昨日任命消息一出，政界普遍认为她作风务实，具丰富行政管理经验，有助编制香港首份五年规划。据闻，谢小华本与家人已规划好未来生活，惟获邀加入「热厨房」后，毅然暂缓私人家庭计划重出江湖，肩负编制香港首份五年规划的重任。

谢小华责任重大 编制首份「五年规划」

曾国卫今年1月以健康理由辞职，政圈曾传出不同接任名字，包括纪律部队出身人士，或由政府内部调任，最终由谢小华「半爆冷」跑出。事实上政制局由回归至今，历任局长绝大多数是AO出身，曾任入境处处长的曾国卫是首位纪律部队出身的局长。

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谢小华原已安排退休后生活 收政府邀请决定「出山」

特首李家超昨透露曾考虑多名人选，但最终由谢小华中选，源于对方对编制香港首份五年规划的热诚和认识深，过往亦曾负责编制和审核重要报告。不过谢小华为官多年，未曾在政制局工作，有官场中人认为，其资深AO背景横跨多个政策范畴，行政协调与危机处理经验扎实，且熟悉政府运作，具统筹力及政策执行力，有助制订五年规划时整合不同部门的资源与力量；加上她对本地政治生态掌握亦透彻，相信可快速适应新岗位。

有现任政务官表示，谢小华过往与内地交流频繁，对把握国家发展大局与香港优势深有体会，而且擅于与议员及各界打交道，相信她能胜任局长。有认识谢小华的资深建制则形容她处事细心谨慎，过往担任公务员时，比其他官员更熟书。

近年政府面对「AO荒」，首长级政务官流失尤为严重，不过有资深政务官分析，今次政府邀请已退休的谢小华出任局长，并非因「一时乏人」，而是看重其丰富行政经验、对公共事务热诚，期望藉其高统筹能力，更高效推动各项政策。亦有AO对谢小华重返官场不意外，更透露谢小华退休后原已跟家人安排好日后生活，但收到邀请后决定继续为港服务，亲自参与落实首份五年规划。

本届问责班子两度换局长，陈美宝、罗淑佩皆是政务官出身，今次再由AO接掌政制局，有建制人士就关注AO力量似乎再次获看重，也有人指政治委任制度下，副局长上位机会未及之前。有资深政圈人士认为，编制五年规划涉及所有决策局，需要一名熟悉运作、「熟书」的人士出任，相反纪律部队涉猎范畴一般较窄，谢小华AO背景成为一大优势。

全国港澳研究会顾问刘兆佳指，政务官政治能力、适应能力已有一定水准，与各政策局联系上亦有优势；过去AO在政府管治架构占绝对优势，但近年开始更多元，包括纪律部队、有内地背景人才等，而谢小华适合担任政制局长，可能是基于个人质素符合，未必代表AO统领的时代重临，不能简单看待。

谢小华在官场打滚多年，有政务官同僚称赞她是不可多得的人才，政府不愿「放走她」，又列举她过往政绩，例如2009年担任电子健康纪录统筹处处长，主导电子健康纪录的初步开发及大型公众咨询，解决复杂的私隐与技术互通问题，为后来「医健通」系统打下稳固基础。另一事例是担任民政事务总署署长期间，面对「黑暴」分子骑劫区议会，抵住巨大政治压力，展示担当。

本届政府任期只余1年3个月，谢小华此时加入「热厨房」，有政界人士认为并非过渡性质，因对接「十五五」、编制五年规划，并非只是一两年的事，需持续推进落实，加上今明两年有多场选举，相信只要谢小华交出成绩，有机会延续问责官员生涯。有趣的是，今次官场变动令政府女高官人数增至8人，创历届新高，既反映李家超敢于用人，也展现香港女性的实力与影响力与日俱增。