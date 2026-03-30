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立法会首办两会精神分享会 李慧琼：续收集民意对接国家所需

政情
更新时间：21:57 2026-03-30 HKT
发布时间：21:57 2026-03-30 HKT

全国两会早前顺利闭幕，香港立法会今早（30日）首次举办「两会精神」分享会，多位议员积极发言，分享对今年两会的感受；全国人大常委、立法会主席李慧琼表示，立法会将继续深入社区收集民意，协助政府将市民声音转化为贴近民情的政策，同时对接国家所需，融入和服务国家发展大局。

35名议员发言分享两会感受

立法会首次举办「两会精神」分享会，与议员及立法会秘书处管理层共同学习全国两会精神，并首次在立法会网站同步直播。李慧琼指，在一个半小时的分享会上，除了她就全国人大常委会工作报告分享外，亦有35位议员积极发言，分享对今年两会的感受，以及在金融、创科、产业发展、法律服务和文化等政策范畴的建议。

全国人大常委、立法会主席李慧琼分享人大常委会工作报告。
全国人大常委、立法会主席李慧琼分享人大常委会工作报告。
香港立法会举办「两会精神」分享会。
香港立法会举办「两会精神」分享会。

助政府制定香港首份五年规划

李慧琼引述国务院副总理丁薛祥在两会期间的讲话，肯定特区政府的工作，包括第八届立法会选举圆满成功、经济发展取得新突破，以及更积极主动融入和服务国家发展大局。她期望议员能一同做到丁薛祥提出的「五点希望」，包括对接国家「十五五」规划、坚持和完善行政主导、坚定维护国家安全及社会稳定等。

李慧琼表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，她体会到立法会作为特区重要宪制机关，需不断检视革新工作模式。她强调，特区政府正制订香港首份五年规划，立法会会继续深入社区、收集民意，协助特区政府将市民声音转化为贴近民情的政策，同时对接国家所需，融入和服务国家发展大局。

图片来源：李慧琼fb
 

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