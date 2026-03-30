谢小华被称「高官楼后」 曾申报拥18物业 谢：政府有完善利益申报机制

国务院今日（3月30日）任命谢小华为政制及内地事务局局长。谢小华今早在特首李家超陪同下见记者，她表示衷心感谢李家超提名，以及中央政府委任其成为政制及内地事务局局长，对此深感荣幸，且责任重大。谢小华指，今年是国家「十五五」开局之年，编制《香港五年规划》是政制及内地事务局今年重中之重的任务，非常期待开展工作，并在行政长官领导下，与政府、立法会议员及社会各界合力做好《五年规划》，开创香港高质量发展新局面，更好融入和服务国家发展大局。

谢小华：做好选委会、特首选举

谢小华又指，大湾区建设是重大国家战略，当局会继续与粤澳合作，优势互补，共同积极推动大湾区建设，为国家高质量发展作出重要贡献，同时为香港带来更多机遇。

其他工作方面，谢小华提到，香港今明两年举行多场重要选举，分别是今年年底前的选举委员会界别分组一般选举、明年的行政长官选举，以及区议会选举。政制局会贯彻落实「爱国者治港」原则，继续与选举管理委员会紧密合作，确保在选举制度之下举行公平、公正、诚实和安全有序公共选举 。

谢小华表示，局方亦会积极推展爱国主义教育，并广泛向市民推广宪法和《基本法》，与社会各界携手，加强青年学生对国家的认识，深化国民身份认同；继续促进与港区全国人大代表、全国政协委员的恒常交流，加强沟通协作。

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曾任环境局常秘 参与垃圾征费议题

谢小华过往有「高官楼后」之称，曾于2022年申报拥有18个物业及9个车位，被问及会否担心影响市民观感。谢小华回应指，政府有完善透明的利益申报机制，会一如既往将个人资料详列。

谢小华退休前曾任环境及生态局常任秘书长，曾参与处理垃圾征费议题，被问及会否影响市民对其出任局长的信心，她未有正面回应，重申政制局重中之重是制定首个五年规划，而根据以往在政府的经验、和立法会的沟通经验，有助在短时间内收集意见，服务国家发展。

记者：郭文卓

摄影：卢江球