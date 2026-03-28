宏福苑大火｜法援接464宗申请 陈泽铭：已批出70宗 或需待独委会完成调查后才确定索偿对象

宏福苑大火发生至今已经4个月，不少居民或需追讨索偿，展开不同司法程序。法律援助署署长陈泽铭今日（28日）在电视节目上表示，截至3月20日，署方共接获464宗与宏福苑火灾有关的法援申请，并已批出其中70宗。他强调，索偿方向及对象或需视乎独立委员会完成调查后才可确定。

宏福苑大火法援申请85宗撤回及90宗暂缓

陈泽铭指出，大火后不少居民或需展开司法程序追讨索偿。署方共接获464宗与宏福苑火灾有关的法援申请，并已批出其中70宗，而当中有85宗撤回及90宗暂缓法援申请，指总体而言进展顺利。在已批出的70宗申请中，法援署已为21名申请人配对外委律师，以进行不同类别的索偿，但索偿对象可能要待独立委员会完成调查后才可确定。

陈泽铭解释，今次相关申请主要涉及财产损失、人身伤亡及雇员赔偿等三类。他认为当独立委员会完成程序后，「对整件火灾事件、责任谁属一定会有启示。」他指，调查结果将影响外委律师的法律意见，从而决定向谁提出起诉。

若独立委员会调查结果发现多于一个持分者要负责，陈泽铭表示，即使调查结果改变索偿对象，亦不会影响申请者已取得的法援资格，强调法援署的角色是监管公帑运用，并监督外委律师为申请人索偿的过程。他补充，会有不同因素影响外委律师的法律意见，惟强调律师会在索偿书中反映各方责任比例。

逾百宗撤回或暂缓法援申请 推测或观望调查进展

至于464宗有关的法援申请，当中有85人撤回及90人暂缓法援申请，陈泽铭表示难以猜测背后原因。他指出，一般而言申请法律援助的目的，是为在诉讼时寻求公义或争取追讨赔偿。他推测，申请人的决定或受时局发展及政府的相关安排所影响。他进一步解释，可能有申请人希望先观望独立委员会的听证进展，再决定下一步行动，但强调不能代表申请人作决定。他重申，法律援助署的大门常开，非常欢迎任何有申诉需求的市民提出申请。

不评论个别个案 强调审批机制经过测试

有市民就运输署拒批谐音「一哥」车牌，申请法援进行司法覆核被拒。陈泽铭表示不评论个别个案惟强调，所有法援申请均需经过经济状况及案情测试，若署方决定拒绝批出法援，申请人可循上诉机制，向高等法院原讼法庭的司法常务官提出覆核。他形容覆核机制「行之有效」，确保署方在为有需要市民提供优质服务的同时，亦能做好把关角色。署方需要平衡各方面考虑，希望市民能够理解。