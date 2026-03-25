「楼宇更新大行动2.0」明年完成检视 预留30亿制定全新资助计划

宏福苑大火揭露大维修工程的种种黑幕，引起外界对强制验楼及大维修工程的关注。新界东北李梓敬在今日(25日)的立法会大会上提出口头质询，关注政府会否立法以具体订明管理公司在强制验楼及大维修工程中的法定责任。

《建筑物管理条例》拟五大修订方向

发展局局长宁汉豪表示，作为深化大厦管理工作的一部分，民青局正开展下一阶段《建筑物管理条例》检视及修订工作，初步拟定了五大修订方向，包括提高对进行大型维修工程及大额采购业主参与门槛，包括引入亲自投票分级制、限制授权票数量等，进一步完善利益申报制度，建议要求工程顾问就与承建商之间的关系作出申报，让采购过程更加透明。

她续指，参考上一次修订《建筑物管理条例》的做法，物监局亦会因应《建筑物管理条例》的修订，更新它们相关的操守守则，以便持牌物管公司能够更有效协助法团及业主，履行大厦管理责任。

大约9000幢楼宇须验楼 招标平台修订5月交立法咨询

宁汉豪表示，自从强制验楼计划在2012年起实施，屋宇署先后向大约9,000幢楼宇发出验楼通知。政府自2018年先后共投入190亿元，伙拍市建局推出多项楼宇复修资助计划。

另外，政府亦会全面检视「楼宇更新大行动2.0」资助计划，参考过往实践经验，制定全新资助计划，并为此预留30亿元，将于明年年初完成检视工作，并制定新资助计划细节，届时亦会咨询立法会。

她亦指，正检视现时的招标平台的做法，未来希望交由市建局评标，以及进行招标及评标工作。现在正密锣紧鼓与市建局商讨，希望大约5月可以在立法会相关的事务委员会作咨询。

议员倡AI防围标 提升招投标过程透明度和竞争力

选委界楼家强表示，在宏福院听证会上，显示不少楼宇维修承建商之间存在围标等反竞争行为，询问当局会否考虑整合多个政府部门的数据、案例等，利用人工智能分析跨部门项目、跨区招标模式，以及相关资金往来等，自动识别有围标嫌疑的项目，并生成风险预警，借此提升招投标过程的透明度和竞争力，协助业主降低工程开支。

宁汉豪表示，现时研究推出加强版「招标妥」，由市建局为参与「招标妥」的楼宇业主进行招标和评标，亦就参与投标的顾问或承建商设立更严谨预审名单，包括进行背景审查、过往表现纪录等，相信利用人工智能整合过往数据，必定是其中一个需要引入的环节。具体细节正在探讨当中。

加强版「招标妥」设预审名单 今年下半年提交条例草案

渔农界陈博智询问，当局会否研究订立明确标准，要求超过特定规模或工程金额的楼宇维修项目，必须强制委聘政府认可的独立工程监督，以保障楼宇维修施工安全和工程质量。宁汉豪表示，在工程监督方面，将修订《建筑物条例》，要求日后所有大型维修工程，列为第一级小型维修工程，日后须聘请独立专业人士担任监工。有关《建筑物条例》修订，预计今年下半年提交条例草案予立法会。

议员关注维修「有心无力」倡当局代办

九龙中杨永杰关注，有业主就维修「有心无力」，惟要历经法律程序才可证明「无能力」，建议参考消防处对代办消防令的方式，用分数证明业主没有能力处理维修工作，由当局代办工程。

宁汉豪指出，在「楼宇更新大行动2.0」资助计划下，目前有约3,800幢楼宇获得资助，当中接近一半、即约1,760幢楼宇是由屋宇署代办工程，比例并不低。当局理解议员建议提早为无能力业主作代办的用意，屋宇署近年已加强相关工作，尤其近年常有外墙石屎剥落事件，就此方面已进行大量代办工程。未来会继续在适当范围内尽快作出决定，让代办工程能够更早展开。

记者：曹露尹

