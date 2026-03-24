国安法细则修订︱邓炳强：警截查途人索手机密码说法错误 须誓章并申请法庭手令

政府刊宪公布《2026年《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法第四十三条实施细则》(修订)实施细则》，修订包括新增「不遵从提供密码等要求属犯罪」，订明警务人员可要求指明人士提供电子设备密码或解码方法。立法会司法及法律事务委员会及保安事务委员会今日（24日）举行联席会议。署理律政司司长张国钧表示，国安委工作不受特区任何机构、组织或个人干涉，工作信息不会公开，决定不受司法覆核，相关规定适用于今次的修订细则。保安局局长邓炳强则强调，警务人员可以随时在街上截查市民并要求解锁手提电话的说法是错误且误导市民。

张国钧：国安委工作不受任何干涉

张国钧表示，根据《香港国安法》第14条，国安委工作不受特区任何机构、组织或个人干涉，工作信息不会公开，决定不受司法覆核，相关规定适用于今次的修订细则。张国钧指，修订细则有效防范、制止及惩治危害国安的行为及活动，符合《基本法》及《港区国安法》有关保障人权的规定，体现普通法重视人权和程序保障的核心精神和原则。他续指，修订细则已借鉴本地现行法例和其他普通法司法管辖区的相关法律，强调相关条文绝非香港独有。

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邓炳强澄清谣言：取密码须申请法庭手令

保安局局长邓炳强指出，今次修订实施，可完善维护国家安全的执行措施，及时防范及化解随时可能出现且复杂多变的国家安全风险。他强调奉公守法的市民不会误堕法网，亦不会影响一般市民的生活、机构及组织的正常运作。

至于修订新增「不遵从提供密码等要求属犯罪」，订明警务人员可要求指明人士提供电子设备密码或解码方法，邓炳强表示近日听到社会上有很多传闻，指警务人员可以随时在街上截查市民并要求解锁手提电话，令市民没有隐私。他强调「系错嘅，都系吓你嘅，系误导你嘅」，指出警务人员必须基于国安理由，用誓章到法院申请手令，当法院批准后才可以搜查令搜查相关电子设备。他亦强调相关条文绝非香港独有，如英国、欧洲、新西兰、新加坡都有相关条例。

邓炳强又指，拒绝提供电子设备的密码，就有如警方以搜查令搜屋时，屋内的人顶住大门不让警察进入，有机会犯「阻差办公」。

充公令设抗辩空间 被告可提证据申诉

选委会范骏华指出，文件中有关条文提及「指明人士」，询问除当事人外，通讯设备或者应用程式的企业是否也属于「指明人士」范围内。邓炳强指出，「指明人士」包括受调查人士、拥有人及管有人等，而获授权接管该设备、正在使用及曾经使用设备的人士，或知悉有关密码或解密方法的人士也包括在内。

民建联叶傲冬关注，被判严重罪案的被告人会被充公财产，被告人有否抗辩空间。张国钧解释，充公令的目的是为了切断犯罪资金链以防范及制止进一步的危害国家安全犯罪行为，并指出如被告人有异议，可以根据附件3中的例外规定，该规定容许被定罪者提出证据，证明充公其所有指明财产，对防止被定罪者将指明财产用于资助或协助干犯危害国家安全罪行此目的而言，是明显不相称的。如法庭信纳，则法庭须命令将被定罪者的指明财产，按其认为对达致该目的而言属相称的程度充公。

立法会议员严刚询问，如嫌疑人声称忘记手机等电子设备的密码，执法部门该如何证明嫌疑人是否有意图妨碍调查，如何判断嫌疑人是否真正忘记了密码。邓炳强表示相关情况难以一概而论，但当局会采用取证方法判断，他举例指，如「佢今晚开咗五次手机，无理由同我讲话唔记得密码。」，指不同情况要个别而论，强调执法人士观察是重要证据。

民建联陈学峰则关注严重罪案者的财产会被充公，但如何处理如联名公司或联名置业「长命契」等共同财产。邓炳强表示，当局会查证公司股东的受益人身份，只会被定罪者的财产部分才会被充公，不涉及其他人。至于「长命契」方面，邓炳强指法庭颁令后，有关契约会「分权共有」，只会充公被定罪者，不会令其他第三者财产被充公。

法律范围内 所有人都须依法提供

被问及「不遵从提供密码等要求属犯罪」方面，当局如何判断嫌疑人是故意不提供密码，例如如果嫌疑人因过于紧张而未能提供密码，会否以提供错误密码的次数作为定罪根据。邓炳强认为需逐案审视。他举例指，如发现嫌疑人的手机最后一次使用为3年前，而嫌疑人表示不记得密码，该情况属合理辩解；但如果仅仅刚用完，现在却说不记得，则未必是合理辩解。

至于传媒为保障消息来源而不提供密码，是否属合理辩解？邓炳强表示，相信任何人，无论任何职业，都必须守法，「不是因为你的职业特殊，就不用守法、你的材料就不能看」。他指出，在法律涵盖范围内，所有人都必须依法交出相关材料，不会因为职业而有所不同，并强调没有人能凌驾于法律之上。

《修订》附件3中提及的例外规定，法庭如何评断「明显不相称」的准则？张国钧表示，法官会审视被定罪者过去是否曾用相关财产资助、协助、干犯危害国家安全的罪行，或是否有证据显示将来可能会用相关财政资源去资助或协助干犯危害国家安全的罪行。

张国钧指，法官会以普通人的理解作判断，申请没收财产的范围是否不相称。如果法官信纳不相称，同样会以普通人的理解去判断没收财产的比例多少才属于相称，并视乎案件的证据和情况。

记者：李健威