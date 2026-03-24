大棋盘︱「两元两折」公布时机微妙 反为政府减压

【两元两折/2元乘车优惠】政府公布4月3日起，将长者2元乘车优惠调整至「两蚊两折」，将展开大规模宣传和解说行动，并设「服务大使」解答长者疑难。调整2元优惠一直不乏争议，长者不满因财赤而被开刀，这类相对「不受欢迎」的福利政策收紧，理论上会为政府带来不少政治压力，惟今次公布时机亦有其微妙之处，反而有助政府减轻舆论压力。

两元两折︱政府不敢轻视民情反弹

去年《财政预算案》公布「两元两折」方案，社会已有足够时间消化，但有政圈人士担心市民「针唔拮到肉唔知痛」。今次政府尝试采取「快狠准」密集解说策略，结合电视、电台、海报等宣传攻势；同时联络区议员和关爱队，寻求协助解释政策，反映当局也不敢轻视民情或有反弹。

距离新方案实施不足两星期，劳福局局长孙玉菡昨被问及公布会否太仓促，他回应指如果「摊太长」，老友记或会忘记有关措施，倒不如趁大家记忆犹新时密集宣传，达最大效果。

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局长补充：公众假期实施 减低出现混乱机会

有区议员指，昨日与政府开会时，局方没特别要求做甚么，主要是听意见了解区情，并拜托大家以最简单贴地的方式与长者沟通，其中一个重点是教导长者留意车资，因大部分长者现时都没此习惯，「总之最简单：车费10蚊或以下，两蚊；多过10蚊，两折。如果长者有兴趣了解多啲，再深入讲解。」

立法会议员兼东区区议员植洁铃指，理解政府推动「两元两折」初衷，关键是做好衔接工作，确保长者熟悉新安排，以及有足够短途班次供他们乘搭。她期望巴士公司研究「按距离收费」，加快落实上下车拍卡措施。

孙玉菡向本栏补充，是特意挑选4月3日复活节假期首日实施新安排，因涉及260多万乐悠咭持有人，新措施亦需时适应，而假日乘车人流较少，可避免出现混乱。政府期望用好社区力量解说政策，与老人家妥善沟通，务求政策周全，形容政府上下已对系统「测完又测」，防止到时出现硬件问题。

至于每月限程240程明年实施，当局未公布详情，他认为政策总要一步步来，先让社会消化「两蚊两折」会较稳妥，况且限程乘搭所涉的技术问题更复杂。

宏福苑大火听证会正在举行。

宏福苑听证会左右社会气氛 「多个政策」讨论分担部分舆论压力

今次政府公布「两元两折」落实时机亦值得留意，有心水清的立法会议员分析，宏福苑独立委员会听证会的开案陈词，披露大量未为人知的细节，包括消防员死因、承建商角色等，加上多个政府部门被点名批评，激起社会热论，政府所受的压力不少，若多一项广受关注的民生政策，稍为吸引社会目光，对政府亦非坏事。亦有议员指，独立委员会没法定权力限制传媒及公众引述聆讯内容，也会左右社会气氛。

政府对宏福苑事宜相当小心，孙玉菡近日两次被问到劳工处在大火责任，他重申全力配合独委会调查，如有任何需要问责的人，都会问责到底。有建制中人强调，不应未审先判，政府回应口径较谨慎是意料之中，他研判此时公布「两元两折」或其他民生相关措施，也可为政府减轻部分舆论压力，令焦点不至于一面倒。

不过有官场中人表示，公布政策前无特别考虑过宏福苑事宜，事实上「两元两折」4月便实施，无论如何3月都要公布，只是一、两星期的分别，外界诠释则难以控制。