紧急警示︱陈祖光倡多加应用 放权予前线指挥官 有助事故紧急疏散

大埔宏福苑大火，政府耗资1.5亿元设立的紧急警示系统未有使用，引起讨论。政府昨日回复立法会指系统已完成升级工程，可发出分区或联区警示，但表明要审慎使用，避免打扰市民日常生活，若频繁使用会导致「警示疲劳」。

立法会议员、保安事务委员会委员陈祖光今早（19日）于商台节目指出，系统既已设立，如今更有分区发放的功能，建议尽量在合理前提下多加应用，以其曾任多年警务人员的经验，重大事故时的疏散往往是挑战之一，若将发放警示权力下放予前线指挥官，会有很大帮助。

陈：灾场疏散困难 指挥官最知现场情况

陈祖光形容，分区警示功能「好好用」，应该多加应用。他忆述自己任职警队时，处理火灾等事故，经常希望能疏散某个区域或某栋大厦的民众，但往往因无法有效接触所有相关人士而遇上困难。「当时你唔知道佢会唔会好有危险，但系都希望疏散咗佢。」他认为，若当时有分区或更精准的定点系统通知市民，效果会更好，「人命嚟㗎嘛」。

因此他提倡将启动警示的权力下放，他建议：「开放俾前线指挥官呢，即系话无论系消防又好，警察又好，系救灾嘅指挥官去决定是否应用呢，就会最好喇。」他解释，现场指挥官最清楚灾难情况及救援的逼切性，由他们或透过他们向控制中心汇报，再由控制中心覆核后迅速作决定，已经是很好的把关保障。

平衡「警示疲劳」：系统要持续优化 冀做到更精准定点发放

对于政府担心频繁使用会导致市民「警报疲劳」，日后对警示「睇都唔睇」，陈祖光认为这需要在便利与安全之间取得平衡。他相信，应将判断权交予现场指挥官，「呢个系咪需要发出呢？人命或者社会安全系咪比较重要呢？」他指出，拯救生命是最优先的原则，这也是警队和消防处一直以来的信念。只要合理使用，例如像宏福苑火灾一类的地区性灾害，系统能帮助灾民在危急时刻自行决定是否离开，而非被动地等待救援人员到达。