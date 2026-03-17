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北都专属法例今提交立法会 李家超：打造经济新引擎 助港产业升级获跨越式发展

政情
更新时间：11:08 2026-03-17 HKT
发布时间：11:08 2026-03-17 HKT

政府锐意加快北部都会区建设，《星岛》专栏「大棋盘」今日（17日）报道，特区政府今日会提交北都专属法例文件，以主体法例结合附属法例的模式推行。行政长官李家超今日在行会前会见传媒时确认，特区政府今日将提交北都专属法例文件以展开咨询，冀今年内通过。

李家超指出，本港将会有三分之一人口居住于北部都会区，北都面积亦约等于三分之一，发展目标不单是提供居住空间，更重要是推动产业发展，希望提升先进产业及发展新质生产力，期望透过专属法例「拆墙松绑」，在确保质量的前提下，加快发展步伐。

李家超表示，北部都会区的发展需确保质量及速度并行，而正提交立法会审议的附属法例，正旨在容许政府在处理特定事宜时更具灵活性，以加快进度，确保香港的竞争力。他相信，立法会的审议过程中会吸纳市民意见，确保最终的法例与政策更具质量。

循三大方向提速发展

为推动发展北部都会区，李家超指在《施政报告》中已提出成立由其主持的「北部都会区发展督导委员会」，并循三大方向提速发展。首先为发展北部都会区的规划及地政程序「拆墙松绑」，容许弹性、动态地规划土地；透过不同便利措施，加快工程进度；透过便利跨境要素流动，促进人流、物流、资金流及数据流等要素跨境流动，以吸引产业落户。

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李家超续指，政府已推出多项措施，包括去年12月就洪水桥片区开发进行招标，并已成立洪水桥的产业园公司，现亦正筹备新田科技城的园区公司，并提供特别优惠政策包，包括批地、地价、资助及税务等优惠政策。

科研及高端制造业上取得跨越式发展

李家超期望，除将北部都会区打造成经济发展的新引擎外，更可以令本港产业升级，在科研及高端制造业上取得跨越式发展。他希望市民共同支持国家「十五五」规划纲要中，港澳专章内提及「加快北部都会区建设」，强调政府会全速进行，同时确保任何决策或措施都是质量丰富、效果良好。

 

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