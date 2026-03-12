Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜陈曼琪：议程紧凑展现「中国速度」 建言一两日内获回复 体现国家高度重视

政情
更新时间：16:22 2026-03-12 HKT
发布时间：16:22 2026-03-12 HKT

十四届全国人大四次会议今日（12日）在人民大会堂举行闭幕会。港区人大代表、选委界议员陈曼琪表示，今年两会议程紧凑，但全体代表与所有人员上下一心，展现出「中国速度」。她提到港区代表在小组讨论中提出的建议，一两日内便收到具体回复，效率极高，充分体现国家对代表意见的高度重视。

陈曼琪：人大会议方向清晰、凝聚力量

陈曼琪指，今年是「十五五」规划开局之年，对香港意义非凡。各项报告与法律文件启发思考，如何在各自范畴更好规划未来，无论学习、工作抑或人生方向。

她形容今年人大会议方向清晰、凝聚力量，返回香港后会努力宣讲两会精神，协助香港做好第一个5年计划，更好融入及服务国家发展大局，共同推动香港良政善治，大家都能分享国家发展的红利。

陈曼琪指，今年是「十五五」规划开局之年，对香港意义非凡。
陈曼琪指，今年是「十五五」规划开局之年，对香港意义非凡。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
7小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
8小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
00:58
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
7小时前
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
影视圈
7小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
8小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
5小时前
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
4小时前