两会2026｜陈曼琪：议程紧凑展现「中国速度」 建言一两日内获回复 体现国家高度重视

十四届全国人大四次会议今日（12日）在人民大会堂举行闭幕会。港区人大代表、选委界议员陈曼琪表示，今年两会议程紧凑，但全体代表与所有人员上下一心，展现出「中国速度」。她提到港区代表在小组讨论中提出的建议，一两日内便收到具体回复，效率极高，充分体现国家对代表意见的高度重视。

陈曼琪：人大会议方向清晰、凝聚力量

陈曼琪指，今年是「十五五」规划开局之年，对香港意义非凡。各项报告与法律文件启发思考，如何在各自范畴更好规划未来，无论学习、工作抑或人生方向。

她形容今年人大会议方向清晰、凝聚力量，返回香港后会努力宣讲两会精神，协助香港做好第一个5年计划，更好融入及服务国家发展大局，共同推动香港良政善治，大家都能分享国家发展的红利。

