大棋盘︱「两元两折」乘车下月实施 一隐忧料成「政治炸弹」 劳福局重申：如期推行

去年《财政预算案》公布前夕，当局提早放风为削减两元乘车优惠「拆弹」，把计划改成「两元两折」， 以控制开支增长，其后正式公布后虽有反对声音，但坊间大致接受这个无可避免的调整。「两元两折」计划下月实施，劳福局局长孙玉菡日前预告工作已「进入最后一公里」，完成所有八达通闸机调整及试行工作，适时公布详情。不过有政圈人士提醒，未来要做好政策解说，不能低估地区反响。

两元两折︱公共交通加风起 或埋「政治炸弹」

两元乘车计划深受长者欢迎，惟年满60岁即可受惠，令政府财政负担大增，据政府财政总目，「政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划」本年度开支预算为46.5亿元，比上年度增加2.6亿元。政府去年提出「两蚊两折」新方案，票价低于或等于10元维持缴付两元车费，票价高于10元则缴付全额车费的两折；每月设240程为上限，则于明年才实行。

相关新闻：

2元乘车优惠｜「两蚊两折」4月实施 已完成八达通闸机调整 劳福局：踏入最后一公里

两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！

两元两折︱离岛渡轮加价 区议员担心老友记「被困孤岛」

政策修订力度较为温和，加上已公布一年多，社会已大致消化。不过有政坛老手提醒，这类民生直接相关政策，无论公布时是否已「拆弹」，市民通常「针唔拮到肉唔知痛」，等到实施或实施前夕，才会引起热烈讨论，例如垃圾收费，以至巴士安全带风波，皆是同一道理，不能掉以轻心。

不过近月加风四起，有小巴、航空公司因应油价飙升而计划加价，离岛渡轮亦确认4月1日起加价，离岛长者出行成本将大增，原先两元的船费，日后会升至3.3元至9.7元不等，升幅最高近4倍。离岛区议员刘展鹏昨日指，政府微调两元优惠，原意是打击滥用、「长车短搭」等问题，但离岛区长者不可能有此情况，偏偏成为政策「开刀」对象，担心老友记「被困孤岛」。

相关新闻：

离岛渡轮加价 区议员叹居民硬食加幅 长者出行成本暴增数倍或「被困孤岛」

两元两折︱地区研判：社会已消化不满 慎防行政「甩辘」

据闻近日亦有个别政界人士认为，政府财政有改善，可考虑延迟推行「两元两折」，减轻长者出行压力，现时并非削减优惠的好时机。不过有熟悉情况的人士指，未听闻「两蚊两折」会押后，政策已公布一段长时间，不觉得现在时机敏感，或民情有重大转变，始终有一日都要落实。劳福局发言人表示，「两蚊两折」准备工夫大致完成，如期下月实施。

今年《预算案》「派糖」少甜，但仍有声音认为纾困力度未足，选委界议员陈凯欣早前就质疑，长者医疗券多年来无加码，基层市民负担越来越重。陈凯欣向笔者指，两元优惠微调在社区反应不及公院收费加价、取消学生津贴般强烈，可能因为去年已充分讨论，但提醒当局推行时小心行政问题，减少「甩辘」。她亦期望政府定期透过地区团体、社福机构等，了解政策实施后对长者的影响，定期检讨。

有直选议员亦评估，调整两元优惠讨论在地区热度不高，始终社会已广泛讨论，而新方案只针对10元以上车程，社会有足够时间消化不满。但他认为，随着政策实施临近，社区讨论度会上升，期望政府出动「解说队」。

作为长者最有「幸福感」的政策，两元乘车优惠易放难收，政府去年选择不改动60岁受惠门槛，避过了部分争议，但原计划容易滋生滥用，长远也对公共财政不利，总不可能因民粹理由而回避推行。

聂风