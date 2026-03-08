陈家珮逆线行车︱李慧琼：立法会监察委员会正处理个案 合适时候进一步公布

新民党立法会议员陈家珮早前被揭发在湾仔谢斐道逆线行车，警方调查后以传票方式控告陈家珮「不小心驾驶」。全国人大常委、身兼立法会监察委员会主席的立法会主席李慧琼在北京表示，立法会监察委员会正处理相关个案，合适时候会有进一步公布。

早前被控告「不小心驾驶」

有网民早前在社交媒体上载短片，显示于今年1月23日早上8时许，一辆黑色电动私家车在湾仔谢斐道逆线行驶，前方至少有多辆闪灯的消防车，群组内亦流传另一张相片，可见涉事啡短发司机身穿粉红色西装外套，正下车准备离开停车场。新民党立法会议员陈家珮事后回复《星岛》查询时确认，相中人正是她：「知道逆线行车行为不对，亦认同观感不好，但当时已确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。」

警方上周回复《星岛》查询时表示，早前以传票方式控告陈家珮「不小心驾驶」。陈家珮回复《星岛》时表示，目前已无再「揸车」，改为乘搭巴士、地铁、的士等。

记者：郭咏欣 北京报道

