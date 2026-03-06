Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜丁薛祥晤港区政协 肯定特区妥善处理大火 提5点意见包括抢抓「十五五」机遇

政情
更新时间：13:47 2026-03-06 HKT
发布时间：13:47 2026-03-06 HKT

主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥今早（6日）出席港澳政协联组会议，历时约两小时。全国政协常委唐英年会后表示，丁薛祥曾提及宏福苑大火，肯定政府有稳妥处理善后，又向政协提出5点意见，包括抢抓「十五五」规划机遇、支持行政主导等。

香港去年有「三大」：大选、大案及大火

唐英年引述丁薛祥在会上先提到去年国家发展良好，无论是贸易、进出口，国家经济增长预测亦达到5%目标，成绩良好，之后提到香港有「三大」，包括成功大选；大案，即是黎智英案，认为对待国家安全要严正以待；大火，形容一个地方较大就会发生意外事情，肯定政府妥善处理。

丁薛祥：无受到别有用心人士利用火灾扰乱香港

全国政协委员苏长荣会后引述丁薛祥说，肯定特区政府处理大埔宏福苑火灾的工作， 形容为有序、及时。 苏长荣说，丁薛祥提到香港特区政府处理宏福苑火灾，及时发挥各方面力量，亦当机立断决定如期举行立法会选举，无受到别有用心人士利用火灾扰乱香港、扰乱民心。

要求做好选委会选举、加快发展北都

唐英年又引述丁薛祥对委员有5点意见，包括支持行政长官及特区政府行政主导、要做好今年的选委会选举、继续支持香港繁荣发展、加快发展北都，以及要抢抓「十五五」规划的机遇。他亦称，丁要求香港加快发展创新产业及人才之都，壮大发展爱国、爱港、爱澳的力量，且强调未来的政权是必须牢牢地掌握在爱国者手上。

丁薛祥：港制定首个「五年规划」是好事 立足国家发展

苏长荣引述丁薛祥说，香港特区将制定首个「五年规划」是好事，指香港不能只站在香港看发展，要立足国家及大湾区的发展来看。他又引述丁薛祥指，要全力推动港澳高质量发展，将传统产业、先进产业、未来产业一起统筹发展，除了以往的房地产外，也要考虑其他产业发展，要看世界先进产业趋势。

维护国家安全要行动有力

另一名全国政协委员、律师会前会长彭韵僖说，丁薛祥提及国家安全，指外部势力仍在，要防止外国干预，国家安全是大事大非的事，要行动有力，依法办理案件。另外「十五五」是中国现代化的关键时期，香港要融入国家发展大局，要紧握在爱国者手中。港澳地区要推动高质量发展，关注北部都会区和河套区等合作平台。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：刘骏轩、李健威、郭咏欣

