两会2026｜港澳政协联组会议 丁薛祥：行政主导不是行政长官一人的事 社会要共同配合支持

全国两会正在北京举行，港澳政协今早（6日）在政协礼堂召开联组会议，主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥出席。会议由全国政协副主席梁振英主持，副主席何厚铧、咸辉及苏辉，港澳办主任夏宝龙亦有出席。梁振英表示，丁薛祥出席会议体现中央对「一国两制」事业的重视、对港澳委员的亲切关怀，对此倍感温暖、深受鼓舞。

林建岳：行政主导是香港实现「由治及兴」的重要保障

政协常委林建岳发言时称，如何实现更好的发展是目前的重大课题，提到国家主席习近平在去年12月听取香港及澳门特别行政区行政长官述职时，明确提出坚持和完善行政主导的要求，为香港提高治理效能，推动高质量发展指明了方向。他亦称回归以来的实践证明，行政主导是香港实现「由治及兴」的重要保障，当行政主导受到损害时，香港就会出现立法会以恶意「拉布」、非法占中等泛政治横行的混乱局面。

林建岳就更好融入和服务国家发展大局提三点体会

林建岳指，面对世界百年没有的大变局，香港较过去任何时候更加需要按照习近平讲话要求，坚持和完善行政主导，更好融入和服务国家发展大局。他提到三点体会，包括坚持完善行政主导，主动对接「十五五」规划，扎实推动经济高质量发展。

他解释，香港过往长期奉行不干预政策，缺乏规划发展的管治思维，香港要突破僵化的传统思维，主动规划对接国家发展战略，关键在于行政长官和特区政府，要切实担起第一责任人的责任，将行政主导落实到发展规划方面，政府各部门要在行政长官领导下，主动加强对特殊发展的顶层设计和建设文化，做好与国家「十五五」规划对接，增强香港未来发展的前瞻性、主动性。

他表示，从西方各国首脑接踵而至访华寻求合作，可以看到今天中国的发展不仅是世界的巨大动能，更是各国的重要机遇，而香港特区政府最近宣告由行政长官领导统筹制定香港第一个「5年规划」，全面对接国家「十五五」规划，这正是香港坚持行政主导的重要体现，将开创更好融入和服务国家发展大局的新里程，开启香港高质量发展的新篇章。

二是坚持完善行政主导，深度参与粤港澳大湾区建设，虽然大湾区建设取得重大进展，但在要素跨境流动，营商环境等软联通方面，还存在一些堵点、难点等，是需要特区政府借用行政主导的制度优势，主动思变应变求变工作体系，积极打通堵点，推动粤港澳大湾区融合发展。

三是坚持完善行政主导，更好服务国家高水平对外开放，指香港具有「一国两制」的制度优势和高度国际化的平台优势，是国家对外开放的重要桥梁。在市场开放方面，香港需要加强「超级联系人」及「超级增值人」的功能。香港强化行政主导，能有效应对发展多种风险的条件，提高国际竞争力和影响力，在以激烈的国际竞争中立于不败之地。

丁薛祥：行政主导非行政长官一个人的事

丁薛祥在林建岳发言后，主动提到林的父亲林伯欣，指林的家族做的影视事业，更曾投资一些内地爱国电影，对内地与香港交流融合有重要作用。

至于坚持行政主导，丁表示从历史的教训，到未来落实「十五五」规划，以及香港与内地相融合，发展使命与责任两个方面，都有行政主导的重要意义，以及必要性。

他续称，真正要落实这件事也不是那么容易的事，既需要行政长官、各级政府要增强一个认识，即是当家人的意识，也需要社会各方面，包括立法会和司法机关立法机关共同的配合，共同的支持。丁表示行政主导不是行政长官一个人的事，也是香港、澳门特区政府、香港、澳门广大市民共同的责任，社会各界的共同责任。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：郭咏欣