陈家珮逆线行车︱被控不小心驾驶 罪名较轻？陈家珮：上庭后再回应 无再「揸车」改搭巴士

新民党立法会议员陈家珮早前被揭发在湾仔谢斐道逆线行车，她承认涉案，并到警方港岛总区交通部录取口供。警方今日（5日）回复《星岛头条》查询时表示，早前以传票方式控告陈家珮「不小心驾驶」。陈家珮回复《星岛头条》时表示，目前已无再「揸车」，改为乘搭巴士、地铁、的士等。

议助团队「无一个识揸车」

至于有否请司机接载出入，她称现时有一位以前认识的司机能暂时帮忙接送，惟自己的议助团队「无一个识揸车」。问及被控「不小心驾驶」是否已算是较轻罪名，陈家珮表示，上庭之前未能回应案件，上庭后会再一并回应。

「不小心驾驶」最高可罚$5000及监禁6个月

根据第374章《道路交通条例》，任何人在道路上驾驶车辆时，如无适当的谨慎及专注，或未有合理顾及其他使用该道路的人，即属不小心驾驶。违者最高可处第2级罚款（5000元）及监禁6个月。

曾解释「赶时间开会」 称确定安全才驶入

陈家珮早前就「逆线行车」事件解释，原计划于当日早上8时许泊车后前往附近开会。她称自己等候一段时间，曾绕行回头观察，留意到有3辆消防车停在该路段，形容「消防员正在工作中。」为免打断他们执行职务，她未有上前查询，但因赶时间开会，判断消防车短时间内不会驶离，而该停车场只有一个出入口，故马上驶进停车场。」她强调当时确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。

当晚致歉：日后严谨端正遵守规则

当晚深夜陈家珮亦在社交平台发帖文，表示「向香港广大市民致歉」，并承认忽视道路规则，作出错误判断。陈家珮之后到港岛交通部自首及录取口供，她就事件向公众致歉，并称会改善驾驶态度，短时间不会驾驶。