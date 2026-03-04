财政预算案｜《2026年差饷（豁免）令》周五刊宪 宽免首两季差饷 上限500元

新一份《财政预算案》建议，宽减2026至27年度首两季的差饷，每季上限500元，政府将于3月6日刊宪，以落实相关建议。《预算案》提到，宽减2026至27年度首两季的差饷，每个住宅及非住宅物业单位的宽减上限为每季500元，可惠及约359万个物业，政府收入将减少约35亿元。

《2026年差饷（豁免）令》将于3月18日提交立法会省览，进行先订立后审议程序。

