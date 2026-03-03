Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱港区人大政协抵京 访中央港澳办新大楼 获夏宝龙看望

政情
更新时间：16:42 2026-03-03 HKT
全国两会即将在北京召开，一众港区全国人大代表、全国政协委员今早（3月3日）乘坐包机上京，中午抵埗后即到访港澳办的新办公大楼。据了解，中央港澳办主任夏宝龙将「看望」来京开会的人大政协。

下午2时半左右，一众港区全国人大代表、政协委员陆续到场，包括港区全国人大常委李慧琼、港区全国人大马逢国、陈勇、陈仲尼；全国政协常委唐英年、林建岳、施荣怀、何超琼、高永文，全国政协人口资源环境委员会副主任蔡加赞、全国政协委员范骏华等。

港澳办去年底乔迁新址 设计融入港澳元素

港澳办自2023年升格为中共中央直属机构，去年12月底乔迁至北京市西城区前门西大街109号的新址。港澳办日前邀请驻京媒体参观，大楼设计融入港澳元素，大门围栏等有「紫荆花」、「莲花」图案，楼内设有紫荆厅、莲花厅两个专厅，接待港澳来宾。今次是众代表及委员首次到访新大楼。

记者：郭咏欣、李健威在北京报道

相关新闻：

大棋盘︱人大政协元宵节获看望 趁机访北京「新景点」

两会2026︱李家超抵达北京 中央港澳办一局代表机场迎接

两会2026︱特首及人大政协今早出发往北京 李慧琼倡推动更多国债在港发行

