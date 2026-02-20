Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱宏福苑长远安置方案快公布 消息：政府拟收购业权 放弃原址重建

政情
更新时间：07:15 2026-02-20 HKT
发布时间：07:15 2026-02-20 HKT

大埔宏福苑火灾发生至今近3个月，政府早前发问卷收集居民对长远安置意见，据悉具体方案将于日内公布。消息透露，问卷调查显示绝大部分宏福苑居民均希望政府尽快协助解决长远安置，以及希望政府收购业权，只接受「原址重建」的居民的比例非常少，预料政府极大机会倾向收购业权，放弃「原址重建」。

问卷调查显示大部分居民盼尽快安置

特首李家超在农历新年前落区时表示，由财政司副司长领导的「应急住宿安排工作组」，已大致收集了受影响家庭意见，他亦要求工作组在过年期间马不停蹄工作，尽量想出符合居民需求的处理方案。

据了解，政府问卷结果显示，只有非常少比例的灾民选择只接受「原址重建」，反映居民希望从实际出发，尽快解决上楼问题。政府早前表明，7栋大厦「内伤」严重须拆卸，惟原址重建旷日持久，须动用公帑补贴，若要落实耗时10年，而居于宏福苑的大多是长者，恐怕经不起10年时间折腾。消息指，政府很大机会不考虑「原址重建」方案。

李家超日前亦提到，政府制定长远安置方案时，要归纳和克服三方面问题，包括处理不同家庭需求、涉及公共保险问题，包括业权和法律争拗，以及保险赔偿的复杂性。

若业主接受收购 保险索偿权转移给政府

火灾发生后，坊间有说法指火险赔偿上限达20亿元，以宏福苑近2000户计，每户可平分约100万元。不过保险业联会行政总监刘佩玲指出，若业主决定将业权统一出售予政府，保险索偿权亦会随之转移给政府，业主则获得出售业权的现金。换言之，灾民可选择获得火险赔偿，但前提和代价是无法接受政府收购，屋苑若要获赔偿，便须自行善后，找工程公司等自行应对灾后修复等问题，当中牵涉复杂程序和大量时间，对小业主而言根本难以应付。

至于由政府收回业权，保险业界指好处在于消除保险索偿的复杂程序，业主毋须漫长等待，由政府包底应对后续问题，尽早获安置重新出发。消息指，政府问卷显示绝大部分居民希望长远安置问题尽快解决，支持由政府收购业权，形容这是目前的最大公约数，预料政府会循此方向处理及制定方案。至于早前自称宏福居民发起的「原址重建」联署，结果显示只属少数人意愿。

学会估算每呎6000至8000元 消息：最终收购价有望调高

倘最终落实由政府收购业权，收购价亦是关键因素，政府问卷早前引述宏福苑估值，未补地价单位为每呎6000元，已补价单位每呎8000元，惟部分业主质疑偏低，难让居民在同区买楼。有政界中人指，有关数据是参考测量师学会对宏福苑火灾前的市价估算而定，相信当局并非铁板一块，会适度调高最终建议收购价金额。综合多方消息，政府方案料以快速安置、政府收购为核心，并有望回应民意调整收购价。

不过值得注意的是，宏福苑火灾后，政府以「特事特办」方式向居民提供了大量支援，社会不乏有声音要求政府慎用公帑，政府提供补贴、支援之同时，也要考虑不同市民意见，例如安排灾民「打尖」选购新落成居屋、源源发放不同类型津贴等，资源投放也要合乎比例。

聂风

