立法会选举开支申报︱江旻憓参选记招花2万元「公关费」 一女议员豪掷18万拍造型照

立法会换届选举去年12月完成，按照规定，参选人需于2月10日前向选举事务处提交选举开支及接受选举捐赠的申报书。目前部分参选人申报资料已可供查阅，《星岛》翻阅并整理已申报文件，发现各候选人竞选开支金额悬殊，部分项目更惹人注目。

其中，「微笑剑后」江旻憓报名参选当日，花费2万元作「传媒协调」，惟她当日被大批记者追访，更爆出「大家食咗饭未」的金句，公关效果似乎未如理想。此外，首次晋身立法会的民建联议员郭芙蓉，申报人像摄影、平面设计连同化妆造型共花费约18万元，远比其他参选人高。

江旻憓参选记招遭包围 申报2万元「传媒协调费」

奥运金牌得主江旻憓转战政坛，更空降旅游界参选，她去年11月3日报名，遭现场半百记者包围，记者提问时亦不断「叠声」，答了3条问题便转身离开。江旻憓之后步行前往报名亦「举步维艰」，不断被记者追访，由身旁的公关人员护航，江旻憓则不断报以招牌笑容，多次向记者表示：「大家食咗饭未啊？」

翻查选举开支申报，江旻憓申报当日用于「传媒协调安排」的费用为2万元。

郭芙蓉化妆摄影使18万

在选举中，各参选人需拍摄个人照片以提交资料或作宣传之用，但参选人开支有显著分别，例如参加新界东南直选的民建联叶傲冬仅花费500元；同为民建联的九龙东颜汶羽拍摄照片连同冲晒费用为4,680元。然而，在众多参选人中，郭芙蓉申报「人像摄影、平面设计」费用高达17.5万元，连同5000元「化妆造型」，共花费约18万元，远比其他参选人高。

助理膳食费悬殊 人均千元酒店叹「早午餐」

不少参选人亦申报了选举助理的餐饮费用，如郭芙蓉在选举当日为71名助理提供食物，共支出4,919元，人均约69元。选委界何君尧的助理在选举当日下午，先前往会展「中庭」饮茶，6人消费2,252元，人均约375元；当晚再转往屯门享用羊腩煲，16人消费3,163元，人均约200元。

此外，选委界议员、民建联林琳的3名选举助理，于选举当日在君悦酒店一间意大利餐厅享用「早午餐」（Weekend Brunch），共支出3,130元，人均约1,043元。

郭芙蓉申报摄影、平面设计连同化妆造型共花费约18万元。资料图片

此外，体演文出界霍启刚申报了4张门票费用，当中500元以上且留有单据的共两张，分别为香港网球公开赛单双打决赛（11月2日）门票970元，及大型舞剧《武道》门票1,020元。

根据选举事务处《立法会选举活动指引》，任何当选或取得5%及以上有效选票且未丧失资格的候选人均符合资助资格。在有竞逐的地方选区或选举界别中，候选人所获资助为以下三项金额中的最低者：该候选人所获有效选票总数乘以每票15元的资助额；该候选人根据《选举开支最高限额（立法会选举）规例》第3、4或4A条可招致的选举开支最高限额的50%；该候选人申报的实际选举开支。

记者：郭文卓

