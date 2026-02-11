专访︱黎智英判囚20年 梁爱诗：刑期合理非「走过场」 国安法从未压迫不同政见人士

壹传媒创办人黎智英因「串谋勾结外国势力」等罪罪成，被判监20年。前律政司司长、基本法委员会前副主任梁爱诗接受《星岛》访问时表示，黎智英案判决理据充实，法庭量刑时已充分考虑各项因素，并非「走过场」，认为刑期合理。她又指，本案与「35+」颠覆国家政权案不同，黎智英的行为已对香港造成实际损害。

梁爱诗：判词理据充实 无「以言入罪」

梁爱诗表示，今次案件判词长达855页，当中详细分析了每位被告在案中角色、案发前后资料，且大部分均有文件证据，显示整个审讯有理有据，亦完全按照普通法原则。她提到，外界有说法称案件缺乏足够证据，只是因他们没有或不愿去看判词中的事实，判词已清晰阐述黎智英所犯罪行、构成元素、行为及意图。她忆述《国安法》立法初期，社会曾忧虑出现「以言入罪」情况，而今次判决正好表明，法庭必须考虑被告有否危害国安的意图、目的及行为，认为判词内容充实。

案件已造成实际损害 与「35+」案有别

对于黎智英判囚20年，梁爱诗认为刑期合理，解释《香港国安法》第29条订明，罪行重大者可被判处无期徒刑或10年以上有期徒刑，法庭最终判处20年监禁，而非最高的终身监禁，显示法官判刑时已考虑黎智英的年龄、单独囚禁等减刑因素。她强调，黎智英案涉及勾结外国势力，性质严重，也要看2019年社会动乱的背景，当时社会安宁被破坏，影响所有人，虽然国安法在2020年6月始生效，但判刑时不能不考虑当时社会情况。



她又指，本案与「35+」颠覆国家政权案性质不同，其行为已造成实际损害，包括要求外国制裁，而后者「未曾做出来」，因此判刑须具备足够阻吓作用。

梁爱诗：《国安法》从未压迫不同政见人士

针对有西方媒体批评判决是「打压新闻自由」，梁爱诗强调新闻自由非绝对，根据《香港人权法案》，在保障国安、公共秩序或他人权利情况下，言论自由可受限制。她认为，黎智英行为已明显对国家安全构成影响，并侵犯了他人权利，因此对其自由作限制乃合法。

问及会否担心外国威胁制本港法官，梁爱诗批评是荒谬做法，「一方面他们说要尊重法治，但法官审判不受任何干预，他只是按法律判案，不是创造法律，若然要受到制裁，这怎会是维护法治呢？这是破坏法治。」她认为道理在香港一方，面对抹黑只能不断对外解释，并以实际行动证明，「请他们来看看香港的情况。」她强调《国安法》实施至今，从未用此压迫不同政见人士，被检控者全因其行为危害国安、损害香港利益。

可「移英服刑」？梁爱诗：无嘢讲揾嘢讲

黎智英持有英国护照，外界关注西方会否以外交途径处理，甚至申请移送他至英国服刑。不过，保安局长邓炳强日前指黎智英是中国人，他在香港犯法及服刑是合理。梁爱诗认为，即使黎是英国公民，「他跟英国有何关系？他在英国有没有根呢？他在香港这么多年」。梁爱诗指，移交在囚人士目的之一，是确保不会被剥夺探访权利，但黎智英太太在香港，要求并不合理，认为这些说法只是「无嘢讲揾嘢讲」。

国务院昨日发表《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，梁爱诗指，过去有很多人误以为中央除了国防、外交外，对香港没有其他权力，甚至反对中央拥有「全面管治权」，认为白皮书有助厘清社会对国家宪制、「一国两制」的误解，以及了解维护国家安全、推动国安教育的重要性。

