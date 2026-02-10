Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超再敦促巴拿马政府尊重合约精神 会审视现在及未来在当地的投资

政情
更新时间：11:36 2026-02-10 HKT
发布时间：11:36 2026-02-10 HKT

巴拿马最高法院早前裁定，巴拿马政府与和记港口巴拿马港口公司续约经营的两个巴拿马港口违宪。行政长官李家超今早（10日）在行会前见传媒时，重申特区政府对事件表示强烈不满，反对任何外国政府在国际经贸关系中，使用胁迫、施压或其他不合理的政治手段。他再次敦促巴拿马政府尊重合约精神，为当地依法营运的企业提供公平公正的营商环境，确保企业的合法权益，不受干预。

香港企业应获得公平及合理待遇和保障

他提到，商务及经济发展局局长丘应桦上周已再次召见巴拿马驻港总领事，表达对裁决的强烈不满，认为巴拿马对合法经贸关系的出尔反尔，破坏了巴拿马的信用，将对当地的营商环境及经济发展，造成深远的损害，并严重破坏国际贸易规则，认为香港企业在巴拿马经营及投资，应该获得公平及合理的待遇和保障。

他指，外交部已清晰表明，中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业合法权益，特区政府会全面支持及配合国家所采取的措施。他相信今次的事件已损害投资者对巴拿马当地的营商环境信心，会审视现在及未来在当地的投资，希望巴拿马当局认真保障合约精神，以及企业的合法理益。

记者：郭咏欣

