黎智英案｜律师会：审讯按香港既定刑事程序公开进行 对司法制度有信心

政情
更新时间：15:45 2026-02-09 HKT
发布时间：15:45 2026-02-09 HKT

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司去年被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，黎智英今早于西九龙法院被判囚20年。香港律师会今日（9日）表示，从法律层面，审讯根据香港既定刑事程序公开进行，被告保留全面上诉权利，并重申对本港司法制度、司法独立及法官诚信抱有毋庸置疑的信心。

审讯按既定程序进行判刑 非香港独有

律师会表示，维护国家安全是任何主权国家的核心责任，亦是支撑社会稳定、经济繁荣及法治有效运作的根本支柱。正如「黎智英案」中的裁决理由书所述，维护国家安全的法律并非香港独有，其他主要普通法司法管辖区包括英国、澳洲、加拿大及新加坡亦设有相关法律。在适当情况下，该等司法管辖区可就严重危害国家或公共安全的罪行判处终身监禁。

律师会指出「黎智英案」的审讯乃根据香港既定的刑事诉讼程序及证据规则进行。根据《国安法》第46条规定，由三名法官组成的法庭以公开方式审理此案，历时156日。14名证人及黎智英均有提供证供。公众及传媒在没有施加不当限制的情况下均可旁听聆讯。法律程序中各方均有法律代表。于2025年12月15日颁下855页的裁决理由书。求情聆讯于2026年1月12至13日进行。

《基本法》保障司法独立 被告有全面上诉权

律师会强调，《基本法》明确保障法院独立、公正进行审判，以及人人享有公平审讯的权利。被告保留全面的上诉权利，可透过既定机制就法律、程序或证据方面提出挑战，确保任何指称的错误均能由上诉法院审视。

律师会重申，法官的宪制职责是依法审案，不受任何干涉，法律面前人人平等。虽然《公民权利和政治权利国际公约》保障言论及发表自由，但相关权利并非绝对，可依法作出限制。

吁公众阅判词

律师会引述首席法官张举能于2026年法律年度开启典礼中所言，指有意义的公众评论，必须建基于细阅判案书及理解所适用的法律原则，有理据的讨论有助加深各界对法治的理解。律师会呼吁各界充分了解及细阅本案的裁决理由书和判刑理由书。

声明同时引述「世界正义工程」的《2025年法治指数》，香港于全球143个国家及地区中排名第24位，显示香港法律制度长期获国际认可。律师会最后重申，对香港司法制度、司法机构的独立性，以及法官的诚信与专业，抱有毋庸置疑的信任和信心。

