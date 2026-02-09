宏福苑大火︱灾民旁听盼重获居所 独立委员会仅审视火灾原因 政界盼政府尽快公布安置方案

大埔宏福苑火灾造成168人死亡，政府成立独立委员会调查火灾原因及审视制度问题，委员会上周四举行指示会议，不少宏福苑居民到场旁听，有灾民会后表示目标只想「攞返间屋」。不过宏福苑长远安置方案，是由政府「应急住宿安排工作组」负责，当局目前已收集逾九成半业主意见，预料具体方案短期内出炉。有政界人士指，独立委员会聚焦范围审视事故原因及相关问题，长远安置则由政府安排，希望当局尽快公布方案，协助居民重建家园。

政府去年12月12日就宏福苑火灾成立独立委员会，并委任陆启康法官为主席；陈健波及欧阳伯权为委员。独立委员会职权范围有四大方面，一是审视火灾成因；大厦配置的消防装置及设备，及有效运作的监督和责任问题；楼宇维修工程的施工安全要求、标准、监督和日常维护制度是否足够；各环节的监管人员（包括政府人员、授权负责的专业人士及承建商等）的角色和责任承担；和上述问题相关的责任。

二是针对大型楼宇维修工程，审视工程各环节有否不适当的相连利益、角色冲突、不当的合谋串连等系统性问题；及有关工程有否涉贪围标，违规招标的问题。三是检视现行相关法律的规管及惩罚是否足够。四是就上述事宜提出建议。委员会目标是9个月内完成工作。

独立委员会3.19起听证

至于居民长远安置方案，政府在1月中起，就安置问题收集居民意见，方案包括由政府收购业权，居民可选择购买新居屋或「楼换楼」；政府亦提出3个原区安置地点，包括最快可以上楼的大埔颂雅路西熟地；宏福苑原址重建最快2035年才开始入伙。

政府上周表示，「应急住宿安排工作组」早前已透过「一户一社工」以问卷形式，收集受影响业主对长远居住安排的初步意愿，目前已收到超过九成半业主回复。有消息指，政府很大机会委托房委会推展落实居民重建家园工作，包括处理收购宏福苑业主业权、选购居屋或绿置居安排。

独立委员会上周举行指示会议，主席陆启康表示，3月19日起将举行听证会。代表委员会的资深大律师透露，委员会已收到大量资料，综合目前分析，对火灾成因及结构性问题有相当了解，形容是「既不可接受，亦不容忽视」。当日不少宏福苑居民到场旁听，有灾民会后受访时表示，希望委员会查清各部门责任；亦有人说目标只想「攞返间屋」，恢复正常生活。

罗晓枫：要多说明独立委员会工作

大埔区议员罗晓枫表示，理解灾民因火灾而失去家园的感受，自己最近收到不少街坊反映，「佢地都有好多谂法炒埋一碟，举例自己身兼区议会「大厦管理工作小组」主席，也被市民问到为何不提及安置问题。他认为，政府有必要说明独立委员会的工作，建议政府除了发布新闻稿外，「更要多一点去讲解、澄清。」

民建联立法会议员陈克勤表示，作为议员，会较理解委员会的职能，但从灾民角度，会觉得「一个政府一个官」，必然会关心政府如何安置，因此有担忧亦可以理解。对于长远安置方案，陈克勤指问卷选项众多，因此政府要花点时间进行分析，期望可尽快公布具体安排。

行会成员、资深大律师汤家骅认为，市民未必完全了解委员会职能，但在公众场合表达情绪亦无可厚非。他相信居民选择原区安置的选项会较多，预料最终会有不同选项供灾民选择。

记者︰黄子龙