港澳平：巴拿马法院裁决是屈从霸权 严重损害港企合法权益

中美洲国家巴拿马最高法院日前于网上宣布判决，裁定授予长和集团子公司营运两个巴拿马运河港口的合同违反该国宪法，特许经营合约续约无效。国务院港澳办公室今日（3日）发表题为《巴拿马自我打脸自食恶果》的「港澳平」署名文章，批评裁决是屈从霸权，罔顾事实，严重损害企业合法权益，并警告巴方若一意孤行，必将付出沉重代价。文章又提到，有关香港企业在当地投入逾18亿美元，为巴拿马创造数以千计的就业岗位，批评巴方对此不仅不加珍视，反以粗暴野蛮的方式剥夺有关企业经营权，相关行为意味着向国际投资者释放「巴实际上无法为投资者提供任何保障」的信号。

文章强调，中国政府坚定维护中国企业正当合法权益，对霸权霸凌行径绝不会坐视不理，呼吁巴拿马当局应当认清形势、迷途知返。

全文如下：

港澳平：巴拿马自我打脸自食恶果

日前，巴拿马最高法院以所谓「违宪」为由，裁决有关中国香港企业巴拿马运河港口特许经营合约续约无效。该裁决罔顾事实、背信弃义，严重损害中国香港企业合法权益，理所当然受到中国政府和香港特区政府的坚决反对，受到香港社会各界的强烈声讨。

有关裁决于法无稽、于理乖张，堪称荒谬至极。有关中国香港企业的巴拿马运河港口特许经营合约自签署以来已履行近30年，续约前后获得巴拿马审计部门及主管机构确认「有实质遵从合约条款」「完全履行合约责任」。在法律条文未发生根本变化、也未出现任何违法事实的情况下，巴拿马最高法院宣布合约「违宪」，是对法治原则和契约精神的严重践踏。有关中国香港企业在当地依法经营过程中，累计投入逾18亿美元，为巴拿马创造数以千计的直接和间接就业岗位，巴方对此不仅不加珍视，反而以粗暴野蛮的方式剥夺有关企业经营权，实质上是对巴自身利益的损害。有关企业的港口特许经营权合约乃由双方公平自愿签订，历经巴多届政府和国会认可，现在巴方却裁定合约违宪，意味将来同样可以裁定巴方任何时期批准的其他特许经营权合约违宪，这向国际投资者释放的信号是，巴实际上无法为投资者提供任何保障。此举可谓自毁国家信用，将对该国营商环境和经济发展造成深远损害，并严重破坏国际贸易规则。巴当局无视社会各界担忧而执意为之，无异于搬起石头砸自己的脚。

有关裁决屈从霸权、为虎作伥，实在可耻可悲。巴拿马媒体曾一针见血地批评某些国家在港口问题上的霸权行为。明眼人都看得很清楚，有关裁决反映出巴拿马当局完全对霸权「跪低」「献媚」。这从有关裁决作出后某些国家政客第一时间声称「感到鼓舞」可见一斑。长期以来，某些国家奉行唯我独尊的霸权逻辑，屡屡以「国家安全」「地缘战略」为幌子，采取霸凌手段胁迫他国服从其意志，并威逼他国打压第三方国家企业，将商业问题政治化，煽动冲突、对抗、遏制、脱钩，破坏国际政治经济秩序，违背和平、发展、合作、共赢的时代潮流。巴拿马作为主权国家，本应独立自主、捍卫自身在国际关系中的平等地位，却屈服于霸权淫威，甘为霸权驱使。有关裁决让国际社会强烈感受到，该国的司法独立已沦为笑话，无任何公信力可言。其如此做法，必严重损害巴拿马与国际社会其他主体关系。历史已反复证明：任何国家若执意逆流而动，终将在世界进步浪潮中被抛弃，助纣为虐者也必遭反噬。巴拿马当局须引为殷鉴！

中国政府坚定维护中国企业正当合法权益，对霸权霸凌行径绝不会坐视不理。有关裁决作出当日，中国外交部发言人即在记者会上表示，中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益。香港特区政府随后发表声明，强烈反对任何外国政府在国际经贸关系中使用胁迫、施压或其他不合理的手段，严重损害香港企业在当地的合法经营权益。在此之前，外交部发言人在回应相关事件时亦一再强调，中方坚决反对利用经济胁迫、霸道霸凌侵犯损害他国正当权益的行为。这都清晰表明：中国政府维护包括香港企业在内的中国企业合法权益的立场坚定不移，反对经济胁迫与霸道霸凌的立场坚定不移，对侵犯中国和中国企业正当权益的行径绝不会坐视不理。中国从来不会屈从于强权政治和霸权主义，有足够的手段和工具、足够的实力和能力维护国际经贸秩序公平公正。巴拿马当局应当认清形势、迷途知返。如果一意孤行，执迷不悟，必将在政治上、经济上都付出沉重代价！

